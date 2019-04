İş insanlarının koltuklarına çocuklar oturdu

İZMİR Ticaret Odası'nda (İZTO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çocuk Meclisi düzenlendi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in koltuğunu devrettiği 7 yaşındaki Atlas Özmen, tüm meclis üyelerine daha fazla çalışmaları talimatını verdi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuklarını çocuklara devretti. İZTO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile oda çalışanlarının çocuklarından oluşan Çocuk Meclisi'nin açılışında konuşan Başkan Mahmut Özgener, 1 yıldır bu görevi sürdürdüğünü söyleyerek meclisi hiç bu kadar kalabalık görmediğini ifade etti. Çocuklara meclise katıldıkları için teşekkür eden Özgener, şöyle dedi:

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin, cumhuriyetimizin temellerini atarken sadece günün koşullarını, Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir ülkenin günlük sorunlarını dikkate almadı. Geleceği gören, kararlarını günü kurtarmak için değil, geleceği kurmak için alan, tüm devrimlerinde toplumsal değişimi, gelişimi, ilerlemeyi önceliğine alan eşsiz bir liderdi. Cumhuriyetin yeni kuşakların omuzlarında yükseleceğini çok iyi biliyor ve tüm adımlarını buna göre atıyordu. Kendisinin 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' cümlelerini bugün burada toplanan kardeşlerimize tekrarlamak istiyoruz. Sizin o heyecanlı gülüşleriniz, gözlerinizdeki parlak ışık Atamızın belirttiği gibi bizlerin yolunu aydınlatan ikbal ışığımız olacak."

'20-30 YIL SONRASINI BUGÜNDEN YAŞIYORUZ'

Özgener sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir zaman makinesine girmiş gibiyiz. 20-30 yıl sonrasını bugünden yaşıyoruz. Her 23 Nisan'da artık gelenekselleşmiş bir şekilde oturduğumuz koltukları çocuklarımıza bırakıyoruz. Ama gerçekte koltuklar zaten onların, biz emanetçiyiz. Bugün burada bulunan çocuklarımız ülkemizin, geleceğimizin gerçek sahipleri. Onların önündeki engelleri kaldırmak, gelecek yıllara daha donanımlı ve eğitimli bir şekilde hazırlamak ilk ve değişmez önceliğimiz olmalı. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması hepimizin bunu her gün hatırlamasıyla mümkün."

Özgener, Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gıda teknoloji atölyesinde hediyelik eşya yapan down sendromlu çocuklara teşekkür etti.

İLK TALİMATINI VERDİ

Başkan Özgener'in konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanı kura çekerek koltuklarını devredecekleri çocukların isimlerini seçti. Koltuğu devralan çocuklar, büyüyünce ne olmak istediklerini anlattı. Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yerine oturan 6 yaşındaki Kaan Karataş büyüyünce Atatürk'ün yerine geçmek istediğini söyleyince salondan büyük alkış aldı. Başkan Özgener'in koltuğunu devralan Atlas Özmen (7) ise ilk talimatının çalışmak olduğunu belirtti. Atlas büyüyünce savcı olup adalet dağıtacağını dile getirdi. Başkan Mahmut Özgener, tüm çocuklara birer Nutuk ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Daha sonra tüm çocuklar Türk bayrakları sallayarak hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi.



