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İş insanlarından emniyete araç hibesi

HATAY’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere sanayici iş insanları tarafından hibe edilen 4 minibüs ile yunus ekiplerinin kullandığı 5 motosiklet törenle hizmete alındı.

GENEL 21.01.2020, 19:13 21.01.2020, 20:05
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İş insanlarından emniyete araç hibesi

HATAY’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere sanayici iş insanları tarafından hibe edilen 4 minibüs ile yunus ekiplerinin kullandığı 5 motosiklet törenle hizmete alındı. Kaymakam İskender Yönden yapılan bağışın 1 milyon TL değerinde olduğunu söyledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Kaymakam İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, OSB Başkanı Ayhan Tosyalı, İTSO Başkanvekili Muhsin Yeter, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gözükara ile iş insanları katıldı.
'EMNİYETİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİ'
Emniyete araç desteği sunan iş insanlarına teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, "Emniyet olarak araç filomuzu güçlendirdik. Bundan sonra daha hızlı şekilde olaylara müdahalede bulunacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de 1 milyon TL'lik araç hibesinde bulunan yardımsever iş insanlarına teşekkür etti.
'DEVLETİMİZİN VE POLİSİMİZİN YANINDAYIZ'
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ise İskenderun polisinin başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Bu güzel şehirde herkes bunu hissediyor. Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş nezdinde tüm polis arkadaşlarımızı kutluyor, katkı sunan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman devletin ve polisin yanındayız" diye konuştu.
Törende, iş insanları Mustafa Baştuğ, Recep Atakaş, Levent Hakkı Yılmaz, Erol Ayhan ve Fuat Tosyalı'nın emniyete hibe ettiği 4 hafif ticari araç, 5 motosiklet, 500 bariyer ve 3 bilgisayarın teslimi, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından kesilen kurdeleyle gerçekleştirildi. Polisler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen araçlarla şehir turu attı.

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