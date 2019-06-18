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İş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 85 yaşında yaşamını yitiren onursal başkanı Sait Ağaoğlu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. İki dokuma tezgahı ile atıldığı iş hayatında bugün 850 kişinin istihdam edildiği 3 fabrika...

İş insanı Sait Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun 85 yaşında yaşamını yitiren onursal başkanı Sait Ağaoğlu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
İki dokuma tezgahı ile atıldığı iş hayatında bugün 850 kişinin istihdam edildiği 3 fabrika ve 7 şirketten oluşan Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı Sait Ağaoğlu, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde gazlı bez, tıbbi sarf malzemeleri, yün iplik ile ev ve otel tekstil ürünleri üretimi yapan evli, 3 çocuk babası sanayici Ağaoğlu'nun ölümü ailesi, çalışanları ve sevenlerini yasa boğdu. Ağaoğlu için bugün öğlen Uşak Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Sait Ağaoğlu'nun çocukları Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu, İsmail Ağaoğlu ve Ayşegül Arıoğul, Uşak Vali Yardımcısı Sait Topaloğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ile siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ağaoğlu Ailesi, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Ağaoğlu'nun cenazesi, Şehitler Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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