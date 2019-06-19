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İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi

KAYSERİ, () - NEVŞEHİR'de motosikletiyle gezerken, geçirdiği trafik kazasında yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay (61) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Kınay,...

İş insanı Cem Kınay, taburcu edildi

KAYSERİ, () - NEVŞEHİR'de motosikletiyle gezerken, geçirdiği trafik kazasında yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay (61) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Kınay, özel uçakla İstanbul'a götürüldü.
Kaza, 5 gün önce, Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan, iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, yağmurlu hava nedeniyle kaygan zeminde dengesini kaybederek, düştü. Yaralanan Kınay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Kınay, ilk tedavisinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ
Göğüs cerrahisi yoğun bakım servisindeki tedavisi ardından, odaya alınan Kınay, dün taburcu edildi. Cem Kınay, ailesinin de isteği üzerine özel uçakla İstanbul'a gitti. İş insanı Kınay'ın tedavisini İstanbul'da bulunan bir hastanede sürdüreceği öğrenildi. 

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