İş için geldiği Manisa'da kazada öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Yurdum Tekin (36), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, Tekin'in 5 ay önce Denizli'den Manisa'ya, bir kum ocağında çalışmak amacıyla geldiği öğrenildi.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk babası Yurdum Tekin'e, Manisa yönünden Ankara yönüne giden Levent Sert (39) yönetimindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı. Yaklaşık 100 metre savrulan Yurdum Tekin, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin'in kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kamyon şoförü Sert, gözaltına alındı. Yurdum Tekin'in, kentteki bir kum ocağında çalışmak üzere 5 ay önce Denizli'den Manisa'ya geldiği öğrenildi. Kazadan dolayı bir süre Manisa yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Öte yandan kamyonun motosiklete çarpma anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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