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İş dünyasındaki değişimi 50 soruda anlattı

İSTANBUL,() - Doç. Dr. Işın Çelebi’nin yeni kitabı “50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı” Altınbaş Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Altınbaş Üniversitesi, “50 Soruda” başlıklı yayınlar serisine yeni bir...

İş dünyasındaki değişimi 50 soruda anlattı

İSTANBUL,() - Doç. Dr. Işın Çelebi’nin yeni kitabı “50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı” Altınbaş Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

Altınbaş Üniversitesi, “50 Soruda” başlıklı yayınlar serisine yeni bir kitap daha ekledi.Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Devlet eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi tarafından kaleme alınan “50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı” kitabı,  Altınbaş Üniversitesi Yayınları arasında yerini aldı.

Globalleşen ve hızla değişen bir dünyada iş ve kariyer yaşamında hedeflere ulaşmada yol gösterecek yönetim anlayışı ve metodolojisi üzerine analizleri konu eden kitap, üniversite öğrencileri kadar kariyer basamaklarının her aşamasındaki bireylere ışık tutacak bir içeriğe sahip.

Kitap hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Devlet eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi, global dünyada artık daha sıkça söz edilen değişimin ne için ve nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştığını belirterek, “Değişimin sistematiği, metodolojisi ve mantığını ortaya koymaya çalıştım. Bu çalışma iş yaşamımızda, hedeflerimize ve başarıya ulaşmada bize yol gösterecek olan stratejik yönetim anlayışını tüm ayrıntıları ile tartışacağımız bir metin” ifadelerini kullandı.

112 sayfadan oluşan kitapta, “Stratejik Kararlar, Dış ve İç Çevre Analizleri, Risk Yönetimi ve Etkili Liderlik” gibi önemli başlıklara dair tanımlama, analiz ve yorumlar yer alıyor.

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