İş dünyası ve akademisyenler, gençler için İzmir’de buluştu

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun devamı niteliğinde olan GBF, bu yıl ilk ayağını İzmir’de gerçekleştirdi. Tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında genç girişimciler, enerji ve inovasyon, dijital dünyada oyun, yeni medya ve güncel trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Global Business Forum’da medya, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri, bilgi birikimlerini lise düzeyinde eğitim gören genç katılımcılarla paylaştı.

Enerji ve İnovasyon konulu panelin moderatörlüğünü yapan Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, İzmir'de okuyan lise öğrencilerini geleceğin sektörleriyle ilgili bilgilendirdiklerini dile getirdi. Özel sektörle kamunun bir araya geldiği buluşmada öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Garih, "Aslında bu ekosistemin doğru düzgün çalışması için tüm çarkların bir arada ilerlemesi gerekiyor. Özel sektör, kamu, üniversiteler, sanat dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının hepsi el ele olmalı. Bu buluşmaya özel sektörden çok değerli isimler geldi. Onlar da medya, inovasyon, enerji, e-spor alanlarında bilgi paylaşıyor. Öğrencilerle bir kaynaşma sağlanıyor" dedi.

Gençlerin yollarını belirlemeleri ve ne istediklerini daha iyi anlamaları için iş dünyasındaki bazı duayenlerden bilgi edinebileceğini söyleyen Tal Garih, amaçlarının onları üniversiteye ve hayata en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de çok sayıda aydın genç ve aydın insan var. Her şeyin temelinde eğitim ve gençlik yatıyor. Biz de bu misyona yönelik anlamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar arasında konferans ve söyleşiler var. Bunların devamı gelecek. İstikrar ve sürdürülebilirlik çok önemli, ne kadar çok gence ulaşırsak, ülkemiz adına anlamlı olur. Öğrencilerin ilgisi müthiş. Ben onlarla gurur duyuyorum. Hem okuyorlar, hem üniversiteye hazırlanıyorlar, hem de hafta sonları konferanslarda soru soruyorlar. İşte bu, gençlik geliyor."

'HER ŞEYİN TEMEL TAŞI ENERJİ'

Alpiq Türkiye Karadeniz ve Güney Avrupa Bölgesi Başkanı ve DEİK Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Mario Diel ile Alpiq Türkiye İsviçre Bölge Başkanı Ahmet Anıl Özbeyin'in konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü yapan Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, salondaki genç katılımcılara şöyle seslendi:

"Sizlerle dünya çok daha güzel. Gençlik büyük geliyor. Enerji ve inovasyon çok güzel bir alan, benim tutkum. Her şeyin temel taşı enerji. O olmadan bu konferans olmazdı, evde dizi izleyemez, sosyal medyada story paylaşamazdık. Çok güzel ilerlemeler söz konusu."

