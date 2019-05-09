 İş adamının kaçırılması davasında karar açıklandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL - 14 yıl önce Mutlu Akü'nün sahibi iş adamı Atilla Türker'in kaçırılıp fidye istendiği ve iş adamı Mahmut Nedim Metozade'nin de ölümle tehdit edildiği iddialarına ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 2 sanığı 9 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski Yüzbaşı tutuksuz sanık Atilla Demirel'in de tüm suçlardan beraatine hükmetti. Diğer sanıklar hakkında ise beraat ve düşme karararları verildi.

İKİ SANIK DA BERAATİNİ İSTEDİ

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Atilla Demirel hazır bulundu. Atilla Demirel yargılandığı bu davada nedeniyle yıllarca hapis yattığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık Demirel, suçlamalara cevap vererek, "Mahkemenize güveniyorum. Bizleri daha fazla mağdur etmeyin. Beraatime karar verilsin" dedi. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan diğer tutuksuz sanık da beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Sanıklar Mustafa Türkmen ile Zafer Yıldırım'ı, müşteki Atilla Türker'e yönelik "Nitelikli yağma" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Türkmen ve Yıldırım'ı Atilla Türker'e yönelik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDA BERAAT VE DÜŞME KARARLARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Çukur'un 19 Mayıs 2010 tarihinde öldüğünün nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından belirterek, sanık Çukur hakkındaki davaların düşürülmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, "Örgüt kurma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından sanık Atilla Demirel'in cezalandırılması için her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer 5 sanık hakkında açılan "Örgüt üyeliği", "Yağma" , "Yağmaya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatlerine karar verdi. 2 sanık hakkında ise "tehdit" suçundan açılan davanın zaman aşımı dolduğundan düşürülmesine hükmedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "Örgüt kurma", "Örgüt üyeliği", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Yağma" ve "Yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası istenmişti. Dava 2009 yılında dava karara bağlanmış ve sanıklar hakkında çeşitli suçlardan çeşitli hapis cezaları verilmişti. Dava Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 11 sanık yeniden yargılanmaya başlamıştı.





