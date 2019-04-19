 İş adamı Kerem Göğüş:  FETÖ, Wilma ve bana kumpas kurdu

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () - İŞ adamı Kerem Göğüş, oyuncu eşi Wilma Elles ile birlikte terör örgütü FETÖ'nün kumpasına maruz kaldıklarını söyledi.

Ünlü bir yazılım markasının avukatlığını yapan FETÖ'nün kozmik hukuk bürosunun, sahte yazılım programı kullandığı gerekçesiyle şirketine operasyon yaptırdığını ileri süren Kerem Göğüş, FETÖ'nün Göğüş Holding'e ait müşteri bilgilerine ele geçirdiğini belirtti.

Daha sonra müşterilerine baskı uygulanarak dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında şikayette bulunmalarını sağladığını öne süren Kerem Göğüş, Selam Tevhit soruşturmasından tutuklanan savcı Hakan Karaali'nin ise kendisi, eşi Wilma Elles, annesi Nurcan İlleez, yakın arkadaşları ve çalışanları hakkında dolandırıcılık suçundan yirminin üzerinde soruşturma dosyası açtığını söyledi.

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak meslekten ihraç edilen savcı Karaali'nin soruşturma dosyalarının hepsinden takipsizlik kararı alan Kerem Göğüş yaşadıklarını anlattı.

"MÜŞTERİ BİLGİLERİMİ ÇALDILAR"

Sürecin FETÖ yapılanmasındaki hukuk bürosunun 2012'de sahte program kullanıldığı bahanesi şirketini polislere bastırmasıyla başladığını belirten Kerem Göğüş, "Baskında şirket bilgisayarlarına gizli bir yazılım yüklenerek müşteri bilgilerim ele geçirildi. Lisanslı program kullanmama rağmen hukuk bürosunun sahibi Tolgahan Karkın, 'Hakkında terör savcılığı tarafından soruşturmalar var. 250 bin dolar ver. Eşinle birlikte sohbetlerimize katıl. Soruşturmaları kapatalım' dedi. Teklifi reddettim" dedi.

"EŞİM WİLMA ELLES, ANNEM, ARKADAŞLARIM, SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ"

Dönemin terör savcısı Hakan Karaali'nin hakkında gizli soruşturmalar başlattığını iddia eden Kerem Göğüş, "Bu savcının yönlendirmesiyle müşterilerim hakkımda tek tek şikayetçi olmaya başladı. Eşim Wilma Elles, annem, arkadaşlarım, soruşturmaya dahil edildi. FETÖ'nün yönlendirmesi ile kara propaganda çalışmaları medya üzerinden sık sık gündeme getirildi. Şahsi ve ticari itibarımı sıfırlamaya çalıştılar. İnşaat projelerimde anlaşma yaptığım müşterilerimin tamamını kaybettim. Ev almaktan vazgeçen müşterilerime 20 milyon lira iade ödemesi yaptım" diye konuştu.

"İKİZLERİMİN KEYFİNİ YAŞAYAMADIM"

2014'te başlatılan 'Selam Tevhid Kumpas' soruşturmasında savcı Hakan Karaali'nin tutuklandığını belirten Kerem Göğüş, "Hakkımdaki yirminin üzerindeki soruşturma dosyasına bakan tarafsız savcı suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle dosyalar hakkında takipsizlik kararı verdi. FETÖ'nün en azılı elemanları bana ve aileme yönelik yürüttüğü çalışmada başarı elde edemedi. Bu dönemde doğan ikizlerimin keyfini yaşayamadım. Hayatıma kastettiler" şeklinde konuştu.

"ARTIK KONUŞACAĞIM"

FETÖ'nün kendisine verdiği zararlarla halen uğraşmaya devam ettiğini kaydeden iş adamı Kerem Göğüş, "Bugüne kadar susmamın sebebi bu yapılanmayla ismimin yan yana gelmesini istememdi. Ancak zamanında benimle uğraştıklarını temizlemeye çalışırken etkileri dolaylı da olsa hala devam ediyor. Bana yönelik karalamalara rağmen şerefimle işimi devam ettiriyorum" dedi.

Göğüş, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz'da eşi Wilma Elles ile birlikte sokağa çıktığını da hatırlattı.

