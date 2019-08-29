Son Dakika
İrem Su'nun ailesinden 'Adalet istiyoruz' sayfası
BURDUR'da geçen mart ayındaki trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) ailesi, sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' sayfası oluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi...
GENEL 29.08.2019, 09:59
BURDUR'da geçen mart ayındaki trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) ailesi, sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' sayfası oluşturdu.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Emre Esmer 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti cezada indirim yapılmasına yer olmadığını karar verdi. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verildi. Emre Esmer'in avukatı kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nde 5 Eylül'de yeniden görüşülecek.
Duruma tepki gösteren İrem Su Akkaya'nın ailesi ise sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' adlı sayfa oluşturdu. Baba Halil Akkaya, sayfada yaptığı paylaşımda, "Ey insanoğlu, hey sen, evladın var mı? Yüce Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evladının katiline ne ceza verilmesini isterdin? Evladının değeri ne? Ben ne yapayım? Katil mi olayım? Yoksa siyaset üstün geldi, insanlık kaybetti mi diyeyim? Cevap ver ey insan?" ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Emre Esmer 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti cezada indirim yapılmasına yer olmadığını karar verdi. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verildi. Emre Esmer'in avukatı kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nde 5 Eylül'de yeniden görüşülecek.
Duruma tepki gösteren İrem Su Akkaya'nın ailesi ise sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' adlı sayfa oluşturdu. Baba Halil Akkaya, sayfada yaptığı paylaşımda, "Ey insanoğlu, hey sen, evladın var mı? Yüce Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evladının katiline ne ceza verilmesini isterdin? Evladının değeri ne? Ben ne yapayım? Katil mi olayım? Yoksa siyaset üstün geldi, insanlık kaybetti mi diyeyim? Cevap ver ey insan?" ifadelerini kullandı.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0