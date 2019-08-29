İrem Su'nun ailesinden 'Adalet istiyoruz' sayfası

BURDUR'da geçen mart ayındaki trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) ailesi, sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' sayfası oluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Emre Esmer 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti cezada indirim yapılmasına yer olmadığını karar verdi. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verildi. Emre Esmer'in avukatı kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nde 5 Eylül'de yeniden görüşülecek.

Duruma tepki gösteren İrem Su Akkaya'nın ailesi ise sosyal medyada 'İrem Su Akkaya için adalet istiyoruz' adlı sayfa oluşturdu. Baba Halil Akkaya, sayfada yaptığı paylaşımda, "Ey insanoğlu, hey sen, evladın var mı? Yüce Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evladının katiline ne ceza verilmesini isterdin? Evladının değeri ne? Ben ne yapayım? Katil mi olayım? Yoksa siyaset üstün geldi, insanlık kaybetti mi diyeyim? Cevap ver ey insan?" ifadelerini kullandı.



