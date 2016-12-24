İrem Derici'nin takipçilerine güveni tam

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de bir programa katılan İrem Derici, soysal medyada takipçilerinin azaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fanlarım benim ailemdir. Hiçbiri beni bırakmaz" dedi.

Son dönemde verdiği kilolar sebebiyle hayranlarını endişelendiren İrem Derici, Denizli'de bir inşaat şirketinin 40'ıncı yıl lansmanı için düzenlediği geceye katıldı. Anemon Otel'de düzenlenen renkli gecenin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz üstlendi. Sahneye ilk olarak ünlü keman virtiözü Canan Anderson çıktı. Anderson'un sahnede dansçılarıyla birlikte sergilediği performans beğeni topladı.

Sevilen şarkıcı İrem Derici ise sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Derici, son dönemde sosyal medyada takipçilerini kaybettiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Böyle bir durumdan haberi olmadığını belirten Derici, "Öyle bir şey yok. Siz yanlış biliyorsunuz. Mevzu şu; çok kilo verdim diye fanlarım, 'Biraz kilo al' diye yazmış. Fanlarım ailemdir. Hiçbiri beni bırakmaz" dedi. Düzenlenen gecede alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Derici, sevilen şarkılarını söyledi. Sahnede oldukça enerjik bir performans sergileyen Derici, hareketli şarkılarıyla davetlilere güzel bir gece geçirmelerini sağladı.