İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Karfest'te sahne alan şarkıcı İrem Derici, eksi 4 derecede konser verirken, kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nce ortak düzenlenen Karfest'te eğlence İrem Derici konseri ile devam etti. İrem Derici hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü karla kaplı festival alanındaki binlerce hayranını 'Kalbimin tek sahibine', 'Acemi balık' gibi sevilen şarkıları ile coşturdu. Saat 19.00'da başlayan konser yaklaşık 2 saat sürerken, hayranları İrem Derici'nin şarkılarına eşlik edip, dans etti. İrem Derici'nin ardından yerel sanatçılar sahne aldı.Konser öncesinde festivalde yapılan etkinlikleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sürekli söylüyoruz. 'Mutlu şehir Kocaeli' diyoruz. Mutlu şehir işte bu arkamızda gördüğünüz etkinlik. Bu insanlar mutlular. Çocuklar, gençler, yaşlılar, babalar, anneler, hepsi buradalar. Çocuklarıyla birlikte eğleniyorlar. Eğer bunu yapmaya devam edersek burası çok daha mutlu bir şehir olacak. Bu ilk etkinliğimiz ama inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek ve burası çok çok daha güzel bir turizm merkezi olacak. Kartepe ve birçok ilçemizde bizim turizm ile ilgili birçok şey yapma şansımız var. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonraki dönemde Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları, bütün bu doğal güzellikleri çok daha güzel bir şekilde tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda turizmin de muhteşem bir merkezi olacak. Kocaeli aynı zamanda bir festivaller şehri olacak" dedi.