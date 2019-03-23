Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

İranlı turistleri mehterle karşıladılar

ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne katılan İranlılar mehterle karşılandı. Nevruz Bayramı nedeniyle akın akın Erzurum'a gelen İranlılar şehrin ekonomisini canlandırıyor.  Merkez Yakutiye ilçesinde...

İranlı turistleri mehterle karşıladılar
ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne katılan İranlılar mehterle karşılandı. Nevruz Bayramı nedeniyle akın akın Erzurum'a gelen İranlılar şehrin ekonomisini canlandırıyor. 
Merkez Yakutiye ilçesinde çoğunluğu kuyumcu olan tarihi Taş Mağazalar semtinde düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun destekleriyle MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezince (AVM) düzenlenen açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve folklör ekibi gösteri sundu. Açılışta sahne alan İranlı ve Türk sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edenler, gönüllerince eğlendi.
MNG AVM'de devam edecek festivalde, söz konusu alış veriş merkezindeki büyük markaların mağazalarında indirim uygulanacağını, çeşitli konser ve aktivitelerin düzenleneceğini belirten MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, "Bizim gibi büyük alışveriş merkezlerinin dışında esnafımızı da ayakta tutmamız gerek. Bölge halkımız kendini caddelerden ve pazarlardan geri bırakmamalı. Şu an 47 otobüs Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Erzurum'a giriş yaptı. Karayolu ile gelen çok ciddi bir ziyaretçi var. Bu hafta cadde ve sokaklarda hep İranlı turist göreceksiniz. Festivalimizi unutulmaya yüz tutan Taşmağazalar Semti'ni canlandırmak için buradan başlattık" diye konuştu.
Kendilerini büyük bir çoşku ile karşılayan Türk halkını kendilerine çok yakın gördüklerini söyleyen İranlı turistler ise, "Tatili Erzurum'da doya doya yaşıyoruz. Gündüzleri Palandöken'de kayak yapıp akşamları da şehre inip alışveriş yapıyoruz. Burada aradığımız her şeyi buluyoruz" dediler.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328