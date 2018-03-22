İranlı turistler, nevruzu zirvede kutladı

İRANLI turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Kayak merkezindeki oteller de nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, yakılan nevruz ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor. Türkiye'ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken'deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı tur rehberi Hamed Samedian, "21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Palandöken'e geldik. Burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Muhteşem bir tatil yaşıyoruz. Nevruz Bayram'ının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

2011 Universiad Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) nedeniyle Palandöken'in büyük tanıtım yaptığını ifade eden Dedeman Oteli Genel Müdürü Serkan Ersoy, "Yaklaşık 200 İranlı misafirimiz var ama otele girişler hala devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İranlılar nevruz tatillerini Erzurum'da geçiriyor. Yaklaşık 90 santim karın bulunduğu pistler muhteşem. Hedefimiz Nisan'ın sonuna kadar Palandöken'de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.



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