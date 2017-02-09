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İranlı Sakanifer, 10 gündür çığ altında

İRAN'dan kaçak yollarla bir arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye geçen İran uyruklu 26 yaşındaki Rızgar Sakanifer, geçen ay sonunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Akpınar Köyü yakınlarında çığ altında kaldı....

İranlı Sakanifer, 10 gündür çığ altında
İRAN'dan kaçak yollarla bir arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye geçen İran uyruklu 26 yaşındaki Rızgar Sakanifer, geçen ay sonunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Akpınar Köyü yakınlarında çığ altında kaldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine arama kurntarma ekipleri bölgeye giderken, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölgedeki koşullar ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaların zor koşullarda yürütülebildiğini söyledi. Yüksekova'ya gelen yakınları, olayın 10 gün önce meydana geldiğini, cenazenin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istediklerini söyledi.
Olay, geçen 31 Ocak tarihinde Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Akpınar köyünün Duranlar mezrası kırsalında meydana geldi. Akpınar köyündeki yakınlarını ziyaret etmek üzere Serkar adındaki arkadaşı ile birlikte yola çıkan İran uyruklu Rızgar Sakanifer, mezraya 7 kilometre mesafede bulunan Kanisman Yaylası'nda çığ altında kaldı. Sağ kurtulmayı başaran arkadaşı Serkar, köye ulaşarak yardım istedi.
Bunun üzerine köylüler olayı askeri yetkililere haber verip, arama kurtarma ekipleri ile birlikte hemen yola çıktı. Ancak bölgedeki hava şartları ve metrelerce kar nedeniyle ekipler ve köylüler aynı gün bölgeye ulaşamayarak geri dönmek zorunda kaldı.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, tüm olumsuz koşullara rağmen çalışmaların sürdürülmeye çalışıldığını söyledi. Vali Toprak, bölgedeki koşullar, metrelerce kar ve çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zor koşullarda yürütülebildiğini, yakınlarının da bu nedenle bölgeye gitmelerine izin vermediklerini kaydetti.
Çığ altında kalan Rızgar Sakanifer'in bir an önce çıkarılması için İran'dan Yüksekova'ya gelen yakınları ise cenazenin en kısa zamanda bulunması için yetkililerden yardım istedi. Yeğninin 10 gündür çığ altanda olduğunu anlatan amca Senar Sakanifer, kendilerinnin de bölgeye gitmelerine izin verilmediğini söyledi. Ailesinin büyük bir acı içerisinde beklediğini belirten amca Sakanifer, "Yakınları olarak perişan olduk. Yayla yolu kapalı. Bu acının bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

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