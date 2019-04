İranlı gençler İngilizce sınavı için otobüslerle Erzurum'a geliyor

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ATATÜRK Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde (ATAUSEM) düzenlenen ve uluslararası geçerliğe sahip PTE Academic olarak bilinen İngilizce sınavına İranlı gençler büyük ilgi gösteriyor. Otobüslerle Erzurum'a gelen İranlı gençler, 3 saat süren sınavda sorulara cevap vererek en yüksek puanı almaya çalışıyor.

PTE Academik Sınavı, Türkiye'de sadece Erzurum'la birlikte 6 ilde yapılabiliyor. ATASEM'de yapılan PTE Academik sınavlarına İranlı gençler büyük ilgi gösteriyor. Endonezya ya da Avusturalya'ya gitmek isteyen İranlı gençler, ATASEM Uluslararası Dil Sınavı Koordinatörlüğü'nce haftada 2 kez yapılan sınavlara girmek için internet ortamında müracaatlarını yapıyor. Müracaatları kabul edilen gençler daha sonra otobüslerle sınavın yapılacağı gün Erzurum'a geliyor. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü'nün karşıladığı İranlı gençler, önce güvenlik aşamalarından geçiriliyor. Pasaportlarıyla gelen gençler imza testini geçtikten sonra avuç içi kontrolüne alınıyor. Fotoğrafları çekilen gençler daha sonra sınav saatini beklemeye başlıyor. Sınav saati yaklaştığında öğrenciler salondaki yerlerine alınıyor. İranlı gençler, 13 kamerayla sürekli izlenen salonda 3 saat süreyle dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinden oluşan sınavda en yüksek puanı almanın mücadelesini veriyor. Sınav sonuçları ise en kısa sürede öğrencilere ulaştırılıyor.

'İRANLI ÖĞRENCİLER HER HAFTA KAFİLELER HALİNDE ERZURUM'A GELİYOR'

Atatürk Üniversitesi'nde çok sayıda uluslararası geçerliliği olan sınavlar yapıldığını belirten Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Cengiz Akdağ, PTE Academik sınavına İran'dan büyük ilgi olduğunu söyledi. ÖSYM'nin eş değerlik tanıdığı ve akademik atamalarda geçerliği olan sınavın deniz adamlığı, kaptanlık, yabancı üniversitelerde akademik çalışma ya da öğrenci olmak için de yeterli olduğunu ifade eden Akdağ, sonuçların göçmenlik müracaatlarında da kullanıldığını kaydetti. Göçmenlik konusunda İran'dan sınava büyük bir ilgi olduğunu belirten Akdağ, Endonezya veya Avusturalya'ya gitmek isteyen gençlerin her hafta kafileler halinde Erzurum'a sınava geldiklerini ifade etti. Bu yıl 150'ye yakın İranlı'nın ATAUSEM'de düzenlenen sınavlara katıldığının bilgisini veren Akdağ, asıl amaçlarının ülke çapında da akademik çalışmalarda bu sınavın aktif hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Her hafta perşembe ve cuma günleri yapılan sınav için İran'dan arkadaşlarıyla geldiğini belirten Asiye Hurdapez, Erzurum'un sınav konusunda başarısını duyduğunu söyledi. Avusturalya'ya gitmek için İngilizce sınavına girdiklerini ifade eden Hurdapez, İran'dan PTE Academik sınavına girmek isteyen çok sayıda genç olduğunu bildirdi.



FOTOĞRAFLI