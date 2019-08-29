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İran tankeri 'Adrian Darya 1', rotasını batıya çevirdi
SURİYE'ye petrol taşıdığı iddiası ile Cebelitarık'ta alıkonulan ve serbest kalmasının ardından rotasını önce Yunanistan, sonra da Mersin Limanı olarak güncelleyen ve bu şekilde seyreden İran bayraklı 'Adrian Darya 1' isimli petrol...
GENEL 29.08.2019, 14:00
SURİYE'ye petrol taşıdığı iddiası ile Cebelitarık'ta alıkonulan ve serbest kalmasının ardından rotasını önce Yunanistan, sonra da Mersin Limanı olarak güncelleyen ve bu şekilde seyreden İran bayraklı 'Adrian Darya 1' isimli petrol tankeri, Anamur açıklarında yönünü batıya doğru çevirdi.
Uluslararası gemi trafiğine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı Marine Traffic isimli internet sitesindeki bilgiye göre Mersin Limanı'na tahmini varış zamanı 31 Ağustos günü saat 13.00 olarak öngörülmüştü. Bir müddet sonra geminin varış limanı bilgisi sistemden kaldırıldı ancak gemi Mersin'e doğru hareketini sürdürdü. Gelişmelerin ardından 330 metre uzunluğundaki dev gemiden Mersin Limanı'ndaki sığlık nedeni ile buraya yanaşamayacağı bilgisi gönderildi.
Yine sistemdeki veriye göre uluslararası sularda seyir halinde olan tanker, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında rotasını batıya doğru çevirdi. Geminin hangi ülkeye gideceği ve hangi limana yanaşacağı bilinmiyor.
Uluslararası gemi trafiğine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı Marine Traffic isimli internet sitesindeki bilgiye göre Mersin Limanı'na tahmini varış zamanı 31 Ağustos günü saat 13.00 olarak öngörülmüştü. Bir müddet sonra geminin varış limanı bilgisi sistemden kaldırıldı ancak gemi Mersin'e doğru hareketini sürdürdü. Gelişmelerin ardından 330 metre uzunluğundaki dev gemiden Mersin Limanı'ndaki sığlık nedeni ile buraya yanaşamayacağı bilgisi gönderildi.
Yine sistemdeki veriye göre uluslararası sularda seyir halinde olan tanker, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında rotasını batıya doğru çevirdi. Geminin hangi ülkeye gideceği ve hangi limana yanaşacağı bilinmiyor.
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