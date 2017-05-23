İran sinemasının tercihi Antalya

İRAN sinema ve dizi sektörü, farklı mevsimleri aynı zamanda yaşaması ve görsel güzellikleri dolayısıyla çekimlerini Antalya'da oluşturduğu setlerde yapıyor.Nevruz tatilinde Antalya'yı tercih eden İranlılar, bu kez sinema ve dizi çekimleri için turizmin başkentine yöneldi. Film çekimleri için daha önce İstanbul'u tercih eden İranlı yapımcılar, doğası, görsel güzellikleri ve iklim koşulları dolayısıyla çekimler için artık Antalya'yı tercih ediyor. İranlı yapımcılar 2015 yılında 5 dizi, 2016 yılında ise 18 sinema filmini Antalya'da çekti. İranlı Mohammed Ravandi'nin yönetmenliğini yaptığı Kafe Piyano'nun çekimleri de Antalya kent merkezinde devam ediyor. 50 kişilik ekiple devam eden çekimlerde şu ana kadar 26 bölüm izleyiciyle buluştu. Yapımcı firma, tamamı 60 bölümden oluşacak dizi için bir kafeyi kiraladı.ANTALYA DOĞAL PLATOYönetmen Mohammed Ravandi, 5 ay önce başladıkları çekimlerin 8 ay daha devam edeceğini söyledi. Antalya'da yaşayanların misafirperver olduğunu belirten Ravandi, çekimler için turizm kentinin çok ideal olduğunu kaydetti. Antalya'da bir hafta içinde dört mevsimi bir arada yaşamanın mümkün olduğuna değinen Ravandi, "Antalya'da tabiat muhteşem. Kar çekmek istediğimizde 150 kilometre uzaklıkta çekim yapabiliyoruz. Manzara çekiminde ise İstanbul'a göre çok daha fazla alternatif mevcut. Burası doğal bir plato" dedi.BEĞENDİĞİ TÜRK OYUNCULARTürk sineması ve dizilerini çok iyi bulduğunu da anlatan Mohammed Ravandi, Türkiye'nin bu anlamda dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Dizinin başrol kadın oyuncusu Baharak Selehnia ise yaklaşık 1.5 yıldır Antalya'da olduğunu, burayı çok sevdiğini kaydetti. Selehnia, Neslihan Atagülü, Beren Saat, Burak Özçivit ve Oktay Kaynarca'yı oyunculuk anlamında çok beğendiğini dile getirdi.

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