Son Dakika
İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi
GENEL 20.09.2019, 17:45
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0