İran'dan bisikletiyle Konya'ya gelip, yolculuğun kitabını yazdı

İRANLI bilgisayar programcısı Hassan Karami (33), Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin yürüdüğü güzergahtan bisikletiyle İran'dan Konya'ya geldi. 1 ay süren seyahatinde yaşadıklarını kaleme alan Karami, 'Şems'in İzinde' adlı kitabını 3 ay önce Farsça yayımladı. Kitabını Türkçe olarak da yayımlamak istediğini söyleyen Karami, ''Kitabımı okuyanlar, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek için Konya'ya gelmeyi düşünüyor" dedi.

İran'ın Tebriz şehrinde yaşayan Hassan Karami, çocukluğundan itibaren Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin şiirleriyle ve kitaplarını okuyarak büyüdü. Okuduklarından etkilenen Karami, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin yürüdüğü yollardan bisikletiyle İran'dan, Konya'ya gelmeye karar verdi. 2007 yılında çalıştığı iş yerinden izin alan Karami, yaklaşık 2 bin 500 kilometre pedal çevirip 1 ay içinde Konya'ya geldi. Karami, Konya'dan da yine bisikletle Şam'a geçti. Oradan da otobüsle ülkesine döndü.

SEYAHATİNİ KALEME ALIP KİTAP ÇIKARDI

Karami, yolda yaşadıkları anıları kaleme alıp kitap çıkardı. 5 yılda tamamladığı 'Şems'in İzinde' adlı kitabını 3 ay önce Farsça yayımladı. Kitabını Türkçe olarak da çıkarmak istediğini ifade eden Karami, "2 bin 500 kilometreyi, 1 ayda geldim. Dönerken de otobüsle döndüm. Bu seyahatimde 400 dolar harcadım. Bu yolculukta hiçbir sıkıntı çekmedim. Ben bu yolda tevekkülü öğrendim" dedi.

Kitabını Mevlana'nın 'Mesnevi’ ve 'Fihi Ma Fih' adlı eserlerden eklentiler katarak yazdığını ifade eden Karami, şöyle konuştu:

''Bu yolculukta Mevlana’nın talimatları ekseninde kendimi ve Allah’ı tanımaya çalıştım. Kitabımda ise bu yolculukta yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Mevlana’nın kitaplarından eklentiler kullandım. Tebriz’de kitabım basıldı. Tahran’da 3 ay önce Yunus Emre Enstitüsü'nde Mevlana’nın 22’nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’nun huzurunda tanıtım töreni yapıldı."

'İKİ SAATLİK UÇAK YOLCULUĞUYLA MANEVİ HUZURU YAŞAYAMAZDIM'

Köylerde, kasabalarda konaklayarak Türkiye'ye geldiğini belirten Karami, iki saatlik uçak yolculuğuyla manevi huzuru yaşayamayacağını kaydetti. Karami, "Bisikletin, kendine göre çok özelliği var. O nedenle uçakla gelmek istemedim. Yoksa iki saatte Konya'da olurdum ama o manevi huzuru bulamazdık. Hiçbir köyü, hiçbir kasabayı görmeden geçip gitmek istemedim. Yolculuğumda, sabah erkenden yola çıkıp, akşam nerede konaklayacağımı bilmek istemedim. Hangi köyde kalayım, nerede çadır kurayım ya da birine misafir olayım diye düşünmek istedim. İstedim ki, Mevlana ve Şemsi Tebrizi'nin gezdiği gibi o yolları gezmek istedim.''

'KİTABIMI OKUYANLAR, MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR'

Bir ay süre boyunca bisikletinin hiç bozulmadığını belirten Karami, yolculuk boyunca başına kötü bir olayında gelmediğini söyledi. İran'da kitabı okuyanların Konya'ya gelip, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek istediklerini ifade eden Karami, ''5 yıl çalışma sonucu kitabımı tamamlayıp yayınladım. Seyahatname gibi gittiğim yolları, yerleri anlattım. Kitabımı okuyan herkes beğendi. Hatta Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek o manevi huzuru yaşamak isteyenler Konya'ya gelmeyi düşünüyor" dedi.



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