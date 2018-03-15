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İran'daki uçak kazasında ölen Liana Hananel ile Jasmin Baruh son yolculuklarına uğurlandı

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, () İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi.  İran’daki...

İran'daki uçak kazasında ölen Liana Hananel ile Jasmin Baruh son yolculuklarına uğurlandı

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, () İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

İran’daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü. 

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi. 

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Her iki cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mezarlıkların önlerine zırhlı polis araçları konuşlandırıldı, özel harekat polisleri mezarlıkların çevresinde nöbet tuttu. 

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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