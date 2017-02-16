İran'daki deprem Yüksekova ve Şemdinli de hissedildi

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - İRAN'ın Urumiye kentinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova İlçesi'nde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 01.28'de İran'ın Urumiye kentinde richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sınıra yakın Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde de hissedildi.