İran'da Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem

İRAN'ın Türkiye sınırı yakınındaki bölgede meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada İran'daki deprem saat 02.50 sıralarında meydana geldi. 3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Irak ve İran'a sınırı olan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde de hissedildi. İlçe sakinleri yaşanan sarsıntıdan dolayı kısa sürelı panik oldu.

