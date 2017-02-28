Iraklı mültecinin yolda düşürdüğü 500 doları bulundu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’de Iraklı mülteci 24 yaşındaki Favzi Khudaır'ın cebinden düşürdüğü 500 dolar, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisine teslim edildi.

Iraklı Favzi Khudair, arkadaşı Ahmet Salih ile birlikte Atatürk Bulvarı'nda yürüdükleri sırada, cebindeki 500 doları düşürdü. Uzun süre düşürdüğü parayı arayan Fevzi Khudaır, bu durumu Zabıta Müdürlüğü ekiplerine de bildirerek yardım istedi. Bu arada Nevşehir Belediyesi'nde çalışan bir kadın memur, Atatürk Bulvarı'nda 500 dolar bulduğunu belirterek, bunu Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Göreviler de 500 doları, Favzi Khudaır’a tutanakla teslim etti.

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