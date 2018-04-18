İpsala'da olumsuz şartlarda kalan köpekler nakledilecek

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan köpeklerin il merkezi ve ilçelerdeki barınaklara gönderilecekleri bildirildi.

İpsala Belediyesi'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Barınağın, geçen yıl Kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı aldı. Karara karşın belediye, özellikle köylerden getirilip barınağa bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğe mama desteği vermeyi sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine barınakta kalan hayvanlara kuduz ve uyuz aşısı yapılırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri de barınağa gelerek inceleme yaptı. Ekipler, barınaktaki köpeklerin il merkezi ve çevre ilçelerdeki barınaklara nakledilmesine karar verdi. Ancak Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınma Evi yetkililerinin fiziki alan yetersizliği nedeniyle köpek kabul etmediği bildirildi. Köpeklerin Edirne ve Uzunköprü'dekiş barınaklara nakledileceği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI KERMAN: 'BİZ ÇEVREDEN ATILAN KÖPEKLERİ BESLİYORUZ'

İpsala Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Kerman, geçen yıl Kasım ayında kapatılan barınağa özellikle köylerden getirilip bırakılan köpeklere mama desteği verdiklerini belirterek, "Biz sadece besleme yapıyoruz. Bu köpekler hasta ve felçli. Barınağımız kasım ayından beri kapalı. Biz çevreden atılan köpekleri besliyoruz. Orada köpekleri hapishanedeki gibi tutma şansımız yok. Gönüllü bir veterinerimiz var. Her salı günü gelip bu köpeklerin bakımını yapıyor. Kimse bakımlı köpeğini atmaz. Yaşlı, bakımsız, hasta köpekleri buraya getirip bırakıyorlar. Bu köpekler şimdi çevrede bulunan barınaklara verilecek. Yeni barınak için de yer satın aldık. Projemiz bitti. Arazinin 'tarıma elverişsiz' yazısını alacağız" dedi.



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