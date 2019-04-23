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İpek kumaş dokumacılığı yerini pamuğa bıraktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde, geleneksel ipek kumaş dokumacılığı yerini pamuk dokumacılığına bıraktı. Hollywood filmlerinin bir dönem gözdesi olan ipek kumaş yerine artık asırlık...

İpek kumaş dokumacılığı yerini pamuğa bıraktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde, geleneksel ipek kumaş dokumacılığı yerini pamuk dokumacılığına bıraktı. Hollywood filmlerinin bir dönem gözdesi olan ipek kumaş yerine artık asırlık tezgahlarda pamuktan el emeği şal, masa örtüsü, gömlek ve peştamal dokunarak, gelecek kuşaklara aktarılıyor.
'Truva' filminde 'Truvalı Helen' rolünü canlandıran ünlü oyuncu Diane Kruger'in kostümlerinde, 'Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe'in pijamalarında kullanılan Muğla'nın Yeşilyurt ipek dokuma kumaşları, artık tercih edilmiyor. 2 kat veya daha çok sayıda ipliğin bir arada sarılması işlemini (büküm) yapanların olmaması üzerine ipek kumaş, yerini pamuğa bıraktı. 2 bin 300 nüfuslu Yeşilyurt Mahallesi'nde kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokumacılığın yaşatılması için faaliyet gösteren az sayıda kişi, ipeğin yerine pamuğu dokumaya başladı.
Dokumacılık yapan Sebahat Karacan (73) ile kızları Zeynep Karacan, Ayşen Karacan ve Nagihan Özdoğan ile bazı yakınları, evlerinin bahçesindeki asırlık tezgahlarda pamuktan el emeği göz nuru şal, masa örtüsü, gömlek ve peştamal üretmeye başladı. Bu ürünler ise 20 liradan 2 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Aynı zamanda dokuma kurslarında öğretmenlik yapan Zeynep Karacan, 'Yeşilyurt' denilince akla ilk gelenin, ipek dokuma olduğunu söyledi. Karacan, "İpek böceği kozası yetiştirilebiliyor, dokumasını da yapabiliyoruz; ancak ipin hazırlanma aşamasında bir kopukluk var. İpi büken ustalar artık yok. Bu yüzden ipek kumaşı artık dokuyamıyoruz. Var olan ürünleri de artık biz satmıyoruz. Bizim için çok kıymetli bir arşiv oldu. Artık pamuk kumaşlar üretiyoruz. Amacımız Yeşilyurt dokumasını yaşatmak" dedi.
8'inci sınıf öğrencisi Elif Özdoğan (14) ise "Dokumayı 7 yaşındayken teyzemi izleyerek öğrendim. Derslerimden arta kalan zamanlarda anneannem Sebahat Karacan'a yardımcı oluyorum. Bu işi yaparken hiç sıkılmıyorum" diye konuştu.
Sebahat Karacan da dokumacılığı yıllardır devam ettirdiklerini ve bu zanaatı anneannesinden öğrendiğini söyledi.

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