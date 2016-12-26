İpek Grup, yeni dönemde çinko ve kurşun üretiminde yoğunlaşıyor

İPEK Grup Başkanı, işadamı Saffet Aslan, İzmir Aliağa’da Meksikalı iş ortakları ile birlikte kurdukları fabrikada, çinko madenini işlemeye başladıklarını açıkladı. Aslan, Kayseri’de mobilya sektörü yerine ağırlıklarını çinko ve kurşun üretimi ve metal işlemesine vereceklerini söyledi.Çinkom çinko- kurşun tesisleri ve İpek Mobilya gibi şirketleri içinde barındıran İpek Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, yıllık değerlendirme yaparken, "Ekonomide üreten Türkiye olmamız lazım. Ben reel ekonomiyi çok savunan biriyim. En zor olan işlerden birisi içerisinde üretim olan sanayi üretimidir. Bunun imalatı, işçisi, vergi ve sigortası var. Sadece tüccar olmak ve parayla ticaret yapmanın çok ötesinde bir iş ama ben Türk ekonomisini buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi. Arslan, ekonomiye ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:"Aklı yeten, parası ve gücü bulunan herkesin karınca kararınca bir sanayide bir ucundan tutması gerekiyor. Ben de bu sanayide bulunmak ve ısrarla devam etmek, yetinmeyip biraz daha yatırım yapmak fikrini buradan alıyorum. Bu fabrikada yüzlerce insanlar çalışıyor. İnsan eğitiliyor, genç mühendisler, usta mühendis haline geliyor. Böyle işletmeler olmazsa o genç mühendisler bu testi yapamaz. Tüm bunların yapılabilmesi içinde yükselen döviz ya da faizin olmaması gerekiyor."İpek Grup olarak çinko ve kurşun madeni alanında hedeflerini tutturduklarını, Kayseri’deki Çinkom Fabrikası'nın bir benzerini İzmir Aliağa’da kurduklarını ve Meksikalı ortaklarıyla birlikte üretime geçtiklerini dile getiren işadamı Saffet Aslan, şöyle konuştu:"Öncelikli olarak geçen seneki hedeflerimizi tutturduk. Çinkur’un hemen hemen aynısı İzmir’e yapıyoruz. İzmir’deki işletmemizin ortağı Meksikalıdır. 4 aşamalı olacak bu yatırımın 1.5 bölümünü yaptık. Diğer 2 .5 bölümünü de önümüzdeki yıllarda yapacağız. İzmir’deki fabrika, ABD Alabama’da bulunan fabrikanın biraz daha modern hali oldu. Yeni fabrikamızı kaliteli ve çevreci bir tesis haline getirdik. İzmir’deki demir çelik tesislerinde çinko ve kurşun atıkları veya bazı madenleri o fabrikamızda üreteceğiz. Kayseri’de dağdan çıkan madeni ürünü işlemeye yönelik roster fırını kurmaya hedefliyoruz. Ayrıca çinkomun ürettiği ürünün bir kısmını metale çevirme çalışmamız var. Mobilya sektörünü 2018 yılında geliştirme planımız var. Çalışmalarımızı ağırılıklı olarak maden üzerinde yapıyoruz. Mobilya da şimdilik dev atılımlar yapmayı düşünmüyoruz."