Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

İpek Grup, yeni dönemde çinko ve kurşun üretiminde yoğunlaşıyor

İPEK Grup Başkanı, işadamı Saffet Aslan, İzmir Aliağa’da Meksikalı iş ortakları ile birlikte kurdukları fabrikada, çinko madenini işlemeye  başladıklarını açıkladı. Aslan, Kayseri’de mobilya sektörü yerine ağırlıklarını...

İpek Grup, yeni dönemde çinko ve kurşun üretiminde yoğunlaşıyor
İPEK Grup Başkanı, işadamı Saffet Aslan, İzmir Aliağa’da Meksikalı iş ortakları ile birlikte kurdukları fabrikada, çinko madenini işlemeye  başladıklarını açıkladı. Aslan, Kayseri’de mobilya sektörü yerine ağırlıklarını çinko ve kurşun üretimi ve metal işlemesine vereceklerini söyledi.
Çinkom çinko- kurşun tesisleri ve İpek Mobilya gibi şirketleri içinde barındıran İpek Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, yıllık değerlendirme yaparken, "Ekonomide üreten Türkiye olmamız lazım. Ben reel ekonomiyi çok savunan biriyim. En zor olan işlerden birisi içerisinde üretim olan sanayi üretimidir. Bunun imalatı, işçisi, vergi ve sigortası var. Sadece tüccar olmak ve parayla ticaret yapmanın çok ötesinde bir iş ama ben Türk ekonomisini buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi. Arslan, ekonomiye ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi:
"Aklı yeten, parası ve gücü bulunan herkesin karınca kararınca bir sanayide bir ucundan tutması gerekiyor. Ben de bu sanayide bulunmak ve ısrarla devam etmek, yetinmeyip biraz daha yatırım yapmak fikrini buradan alıyorum. Bu fabrikada yüzlerce insanlar çalışıyor. İnsan eğitiliyor, genç mühendisler, usta mühendis haline geliyor. Böyle işletmeler olmazsa o genç mühendisler bu testi yapamaz. Tüm bunların yapılabilmesi içinde yükselen döviz ya da faizin olmaması gerekiyor."
İpek Grup olarak çinko ve kurşun madeni alanında hedeflerini tutturduklarını, Kayseri’deki Çinkom Fabrikası'nın bir benzerini İzmir Aliağa’da kurduklarını ve Meksikalı ortaklarıyla birlikte üretime geçtiklerini dile getiren işadamı Saffet Aslan, şöyle konuştu:
"Öncelikli olarak geçen seneki hedeflerimizi tutturduk. Çinkur’un hemen hemen aynısı İzmir’e yapıyoruz. İzmir’deki işletmemizin ortağı Meksikalıdır. 4 aşamalı olacak bu yatırımın 1.5 bölümünü yaptık. Diğer 2 .5 bölümünü de önümüzdeki yıllarda yapacağız. İzmir’deki fabrika, ABD Alabama’da bulunan fabrikanın biraz daha modern hali oldu. Yeni fabrikamızı kaliteli ve çevreci bir tesis haline getirdik. İzmir’deki demir çelik tesislerinde çinko ve kurşun atıkları veya bazı madenleri o fabrikamızda üreteceğiz. Kayseri’de dağdan çıkan madeni ürünü işlemeye yönelik roster fırını kurmaya hedefliyoruz. Ayrıca çinkomun ürettiği ürünün bir kısmını metale çevirme çalışmamız var. Mobilya sektörünü 2018 yılında geliştirme planımız var. Çalışmalarımızı ağırılıklı olarak maden üzerinde yapıyoruz. Mobilya da şimdilik dev atılımlar yapmayı düşünmüyoruz."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55