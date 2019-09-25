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'İntikam' yemini eden DEAŞ'lı tutuklandı
ADANA'da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'intikam' yemini edip, eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist Barış C. (26) tutuklandı. Adana Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir...
GENEL 25.09.2019, 10:20
ADANA'da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'intikam' yemini edip, eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist Barış C. (26) tutuklandı.
Adana Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yayınladığı 30 dakikalık eylem çağrısı üzerine harekete geçti. DEAŞ'lı teröristler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde Arapça ve Türkçe olarak 'Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız' yazan fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Barış C. takibe alındı. Bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheli, Seyhan ilçesinde yakalandı.
Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçiş yapmak isterken yakalanıp, 22 ay hapis yattığı ortaya çıkan Barış C. sorgusunda, paylaşımı kendisinin yapmadığını, sosyal medya hesabını mahallesindeki kahvehaneye gelenler ile ortak kullandığını söyledi. Barış C. sevke dildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Adana Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yayınladığı 30 dakikalık eylem çağrısı üzerine harekete geçti. DEAŞ'lı teröristler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde Arapça ve Türkçe olarak 'Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız' yazan fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Barış C. takibe alındı. Bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheli, Seyhan ilçesinde yakalandı.
Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçiş yapmak isterken yakalanıp, 22 ay hapis yattığı ortaya çıkan Barış C. sorgusunda, paylaşımı kendisinin yapmadığını, sosyal medya hesabını mahallesindeki kahvehaneye gelenler ile ortak kullandığını söyledi. Barış C. sevke dildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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