İntiharlara karşı kadın dayanışması

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- SON yıllarda Avrupa'da yaşayan Türklerin intihar vakalarındaki artışını dikkate alan İngiltere Kadın Platformu (WPUK), 'Moments' (Anlar) projesi kapsamında, İzmir'de 15 binden fazla üyesiyle sosyal medyada bir gönüllü ordusu haline gelen Kadınsal Hareketler Bunlar grubu ile işbirliği kararı aldı. İntihara eğilimli göçmenler için acil yardım hattı niteliğinde bir internet sitesi kurulan proje kapsamında, konuyla ilgili farkındalığı arttırmak üzere, kadınlar tarafından sosyal medya desteği verilecek.

Londra Queen Mary Üniversitesi işbirliği ve MIND in Society fon desteğiyle, Queen Mary Üniversitesi'nden Klinik Psikolog Özlem Eylem ve İngiltere Kadın Platformu Kurucu Başkanı Nilgün Yıldırım koordinatörlüğünde, intihar sayılarını düşürmek için sosyal sorumluluk projesi 'Moments' hayata geçirildi. Hollanda, İngiltere ve Türkiye ortaklığında uygulanan ve 21 Mayıs tarihinde hayata geçirilen proje, Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu ev sahipliğinde, İzmir'in Urla ilçesinde tanıtıldı.

Proje ile toplumdaki intihar sorununa dikkat çekmek istediklerini belirten Nilgün Yıldırım, İngiltere, Amerika, Hollanda ve Türkiye'den psikolog ve psikiyatrist desteği aldıklarını ifade etti. Londra'dan Lifetime Learning Charity Başkanı Murat Aykut Sadi'nin teknik ve lojistik destek verdiği projenin Türkiye ayağında 'ensest' konusunda çalışmalar yapan psikiyatrist Dr. Aynil Yenel ve Muğla Üniversitesi Ögretim Görevlisi klinik psikolog Deniz Şarlak ile çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu'nun kurucusu Filiz Akın'dan sosyal medya alanında duyuru ve farkındalığı arttıracak paylaşım desteği alacaklarını belirtti. Yıldırım, "Avrupa'nın farklı ülkelerine, farklı sebeplerle göç etmiş ama uzun yıllar kendi kabuğunun dışına çıkamamış Türkler, farklı psikolojik sorunlar yaşıyor. İntihara teşebbüs eden erkeklerin oranı kadınlara göre daha az. İntihar teşebbüsündeki kadınlar, daha çok dikkat çekmeye yönelik eylemlerde bulunuyor. Erkeklerde ise ölüm oranı daha yüksek" dedi.

Artan yardım talebini karşılamak için www.kıymacanina.org adlı bir internet sitesi kurduklarını anlatan Yıldırım, "İntihara eğilimli vatandaşlar ve yakınları acil yardım hattına başvurduklarında uzmanlara sevk edilecek. Konuşamayan, anlatamayan kalabalıklardaki yalnız yüreklere dokunulması umuduyla yola çıktık" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK'

Projenin Türkiye ayağında görev almaktan gurur duyduğunu söyleyen Filiz Akın da Kadınsal Hareketler Bunlar grubu olarak 15 binden fazla üyeye sahip olduklarını belirterek, "Bunca kurum ve kuruluş varken, projede bize yer verildiği için çok mutluyuz. Sorumluluğumuz büyük. Konu can olunca her çabaya, zorluğa değer. Deneyimli, işinin ehli insanlardan oluşan ve birçok ödüllü projenin de sahibi Nilgün Yıldırım başkanlığında bu projenin parçası olduk. Dünyayı değiştirmek istiyorsak, pozitif değişime önce kendimizden başlamalıyız. Kadını erkeği yok aslında, insan olmak bunu gerektirir. Umut hep var. Biz de bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli video, fotoğraf ve tanıtıma destek verecek doneleri sosyal medyada paylaşacağız. Sadece intihara meyilli insanların değil, onları fark edip ne yapacağını bilemeyen yakınlarının ve intihar sonrası geride kalıp bir parçası yok olanların da başvurabileceği bu proje, ne kadar çok duyurulursa, o kadar çok insana faydalı olacaktır" şeklide konuştu.

