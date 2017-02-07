Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı

ÜSKÜDAR İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar(26), tabanca ile kafasına 1 el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı

ÜSKÜDAR İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar(26), tabanca ile kafasına 1 el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Aydar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude sokakta bir apartmanın 3. katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar'ın oturduğu daireden silah sesi geldi. Bunu duyan bina sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler içeriye girdiğinde kanlar içerisinde yatan Aydar'ı gördü. Hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı polis memuru ambulansa koyularak Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TEK KURŞUNLA İNTİHAR

Burada, kafasına tek kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Kerim Aydar'a ilk müdahalesi yapıldı. Aydar, daha sonra ameliyat edilmek için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

1 KIZI VAR

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Kerim Aydar'ın intihar girişiminde bulunduğu dairesine gelerek inceleme yaptılar. Yalnız bulunduğu evde Aydar'ın görev silahı ile intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Bir bina sakini ise Kerim Aydar'ın 4 yıllık evli ve bir kız çocuğu olduğunu ifade etti.

Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesi sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.