İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı

ÜSKÜDAR İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar(26), tabanca ile kafasına 1 el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Aydar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude sokakta bir apartmanın 3. katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar'ın oturduğu daireden silah sesi geldi. Bunu duyan bina sakinleri polise haber verdi.



Olay yerine gelen polisler içeriye girdiğinde kanlar içerisinde yatan Aydar'ı gördü. Hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı polis memuru ambulansa koyularak Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TEK KURŞUNLA İNTİHAR



Burada, kafasına tek kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Kerim Aydar'a ilk müdahalesi yapıldı. Aydar, daha sonra ameliyat edilmek için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

1 KIZI VAR



Olay Yeri İnceleme ekipleri, Kerim Aydar'ın intihar girişiminde bulunduğu dairesine gelerek inceleme yaptılar. Yalnız bulunduğu evde Aydar'ın görev silahı ile intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Bir bina sakini ise Kerim Aydar'ın 4 yıllık evli ve bir kız çocuğu olduğunu ifade etti.



Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesi sürüyor.