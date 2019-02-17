Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

İntihar eden Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de, bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, dün başına dayadığı tabancayla yaşamına son veren Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45) bugün toprağa verildi. Olay, dün Hisar...

İntihar eden Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu toprağa verildi
ESKİŞEHİR'de, bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, dün başına dayadığı tabancayla yaşamına son veren Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45) bugün toprağa verildi.
Olay, dün Hisar Mahallesi 1047'nci Cadde'deki yaklaşık 2 yıl önce hisselerinin büyük kısmı Hindistan'daki şirkete devredilen tarım makineleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya gelen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Zafer Türker, iş yeri girişinde bulunan güvenlik binasına girdi. Türker iddiaya göre, içerideki güvenlik görevlisinin tabancasını alarak başına bir el ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zafer Türker için bugün öğlen Çukurhisar Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Türker'in cenaze törenine yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılanan cenaze namazından sonra Türker, Çukurhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328