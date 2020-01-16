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İntihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş (2)
GENEL 16.01.2020, 18:14
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire, evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö.'nün cenazesi, yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yakınları, Müjgan Ö.'nün cenazesini toprağa vermek üzere Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bağyaka Mahallesi'ndeki baba evine götürdü. Helallik alınmasının ardından evlerinin bahçesinde, cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müjgan Ö.'nün eşi Yusuf Ö., babası Mehmet K., anne Nevcihan K., ağabeyi Erkan K. ve yakınları katıldı. İkindide kılınan namazın ardından Müjgan Ö., gözyaşları arasında Bağyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()
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