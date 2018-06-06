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İntihar eden gencin organları bağışlandı

ZONGULDAK'ta beyin ölümü gerçekleşen İlkay Tan'ın (33) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Otomobil yıkama servisinde çalışan İlkay Tan, 28 Mayıs'ta Karaelmas Mahallesi'ndeki evinde kendini tavana iple astı. Psikolojik sorunları...

İntihar eden gencin organları bağışlandı
ZONGULDAK'ta beyin ölümü gerçekleşen İlkay Tan'ın (33) organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Otomobil yıkama servisinde çalışan İlkay Tan, 28 Mayıs'ta Karaelmas Mahallesi'ndeki evinde kendini tavana iple astı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlkay Tan, yakınları tarafından bulunarak ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören İlkay Tan'ın beyin ölümü gerçekleşti. İlkay Tan'ın yakınları doktorlarla yapılan görüşmenin ardından organlarının bağışlanmasına karar verdi.
Organ nakli ekibi hastaneye gelerek ameliyatla İlkay Tan'ın organlarını aldı. Tan’dan alınan organların çeşitli hastanelerde nakil bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.

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