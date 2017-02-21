Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti
Alman devlet kanalından “Türkiye’de zor durumdaki sığınmacılar organlarını satıyor” iddiası
Alman devlet kanalından Türkiye'deki sığınmacılarla...
Bahçeli: AKP top çevirmesin, zamana oynamasın!...
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı

İntihar eden gencin ablası: Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesinden 'helallik' aldıktan sonra üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verip intihar eden 22 yaşındaki Eren Arslan'ın ablası Hazal Arslan, kardeşinin neden intihar ettiğini bilmediklerini...

İntihar eden gencin ablası: Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesinden 'helallik' aldıktan sonra üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verip intihar eden 22 yaşındaki Eren Arslan'ın ablası Hazal Arslan, kardeşinin neden intihar ettiğini bilmediklerini belirterek, "Kız meselesi olduğunu düşünmüyoruz" dedi.
Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Eren Arslan, 31 Ocak akşamı cep telefonuyla annesi Dilek Arslan'ı arayarak, "Beni affedin. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra üzerine yanıcı madde döküp çakmağı ateşledi. Bir anda alev içinde kalan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, 19 gün tedavi gördü. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Aslan, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Adana'da toprağa verildi.
NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ?
Eren Arslan'ın kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan ablası Hazal Arslan, buna ihtimal vermediklerini söyledi.
Kardeşinin kız meselesi yüzünden intihar ettiğine inanmadığını anlatan Hazal Arslan, şunları söyledi:
"31 Ocak akşamı hastaydım. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavimin ardından eve geldim. Yemek yediğimiz sırada işyerinde olan kardeşim cep telefonuyla annemi aradı. Telefonda helallik istemiş ve 'Beni affedin' demiş. Daha sonra üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak kız meselesi nedeniyle kendisini yaktığını düşünmüyoruz. Nedenini araştırıyoruz. Bir an önce sır perdesinin aydınlatılmasını istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.