İntihar eden gencin ablası: Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesinden 'helallik' aldıktan sonra üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verip intihar eden 22 yaşındaki Eren Arslan'ın ablası Hazal Arslan, kardeşinin neden intihar ettiğini bilmediklerini belirterek, "Kız meselesi olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Eren Arslan, 31 Ocak akşamı cep telefonuyla annesi Dilek Arslan'ı arayarak, "Beni affedin. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra üzerine yanıcı madde döküp çakmağı ateşledi. Bir anda alev içinde kalan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, 19 gün tedavi gördü. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Aslan, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Adana'da toprağa verildi.

NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ?

Eren Arslan'ın kız arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan ablası Hazal Arslan, buna ihtimal vermediklerini söyledi.

Kardeşinin kız meselesi yüzünden intihar ettiğine inanmadığını anlatan Hazal Arslan, şunları söyledi:

"31 Ocak akşamı hastaydım. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavimin ardından eve geldim. Yemek yediğimiz sırada işyerinde olan kardeşim cep telefonuyla annemi aradı. Telefonda helallik istemiş ve 'Beni affedin' demiş. Daha sonra üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak kız meselesi nedeniyle kendisini yaktığını düşünmüyoruz. Nedenini araştırıyoruz. Bir an önce sır perdesinin aydınlatılmasını istiyoruz."

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