banner314

banner325

Son Dakika

İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım (3)

ACILI BABA KONUŞTU Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde...

GENEL 04.09.2019, 17:12
İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım (3)

ACILI BABA KONUŞTU
Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde buldum. Muhtemel eşim emzirdikten sonra veya emzirirken çocuk kusmuğunda boğuldu. Muhtemel çocuğu öyle gördükten sonra kendi canına kaydı. Kaldıramadı, demek ki o anki şokla, ruh haliyle. Otopsiden çıkan sonuca göre çocuğun ölümünün nasıl olduğu ortaya çıkaracak. Kriminal incelemede 'fiziksel veya herhangi bir cisimle boğma emaresi yok' denildi. Denizde nasıl boğulma olur çocuğun durumu da oydu. 2018 yılı Temmuz ayında evlenmiştik" dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0