İntihar eden Emniyet Müdürünün cenazesi Adli Tıp'ta

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:51
Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
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