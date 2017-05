Intertraffic İstanbul, yarın ziyarete açılıyor

İSTANBUL, () - TÜRK ulaşım sektörünü 18 yıldır biraraya getiren Intertraffic İstanbul, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açılıyor. İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, Erzurum Milletvekili ve Intertraffic İstanbul Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından açılışı yapılacak Intertraffic İstanbul'a, bu yıl 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı ve 90'dan fazla ülkeden 6 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Bugün şehirlerde yaşayan insanların en büyük sorunu tartışmasız 'trafik'. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da trafikteki günlük hareketlilik 28,5 milyon civarında ve gelecekte 40-50 milyon günlük harekete ulaşılması bekleniyor. Türkiye genelinde özellikle büyükşehir belediyeleri bu büyük nüfus ve ulaşımı yönetebilmek için akıllı ulaşım sistemlerine yatırım yapıyor. Şehirleri akıllandıran çözümler ise yüzde 94'lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor. Ulaşım sektörünün global markası Intertraffic, Organizatör Rai Amsterdam ve UBM NTSR'nin uluslararası gücü ile 18 yıldır Türk ulaşım sektörünü Intertraffic İstanbul çatısı altında buluşturuyor. Bu yıl, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açılacak Intertraffic İstanbul'da, 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı yer alırken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve Türki Cumhuriyetler gibi 90'dan fazla ülkeden 6.000'i aşkın ziyaretçi bekleniyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Özel İdareler, Belediyeler, Müteahhit, Proje ve Danışmanlık Firmaları ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin hem katılımcı hem de ziyaretçi profili olarak yer alacağı Intertraffic İstanbul'da, akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemlerine dair geliştirilen en son ürün, hizmet ve projeler tanıtılacak.

'INTERTRAFFİC İSTANBUL ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLECEK

Intertraffic İstanbul kapsamında 6 yıldan bu yana düzenlenen 'Intertraffic İstanbul Ödülleri', ilk gün düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Yarışma, Park Sistemleri, Belediye Uygulamaları, Akıllı Ulaşım ve Genel olmak üzere dört farklı kategoride düzenlendi.

INTERTRAFFİC ISTANBUL, FUARIN YANISIRA KAPSAMLI BİR KONFERANS VE WORKSHOP PROGRAMI SUNUYOR

24 Mayıs'ta öğleden sonra gerçekleşecek konferanslarda akıllı ulaşım sistemlerinin geleceği tartışılacak. AUSDER Başkanı Erol Yanar, 'AUS Endeks Çalışması Sunumu' yaparken, ODTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hediye Tüydeş 'Dünyada AUS Endeks Uygulamaları', İSBAK'tan Mustafa Eruyar 'AUS Endeksinin Akıllı Şehirler Endeksindeki Durumu', Prof.Dr.Orhan B.Alankuş 'AUS Endeksi Projesi Genel Çerçevesi' başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek. Eindhoven Teknik Üniversitesi Stratejik Bölgelerde Akıllı Ulaşım Direktörü Carlo vd Weijer ise ulaşımın geleceği olan 'Akıllı Ulaşım, Ulaşımın Geleceği' sunumu ile dikkatleri üzerine toplayacak. Helsinki Belediyesi (Finlandiya)Akıllı Ulaşım Proje Direktörü Kalle Toivonen da bu bölümde yer alan önemli konuşmacılar arasında yer alacak.

ITS KORE VE AUSDER INTERTRAFFİC İSTANBUL'DA MUTABAKAT ANLAŞMASI İMZALAYACAK

Intertraffic İstanbul, Türkiye'de ulaşım sektöründe çok sayıda dev projenin altında imzası bulunan Kore ile Türk hükümeti arasındaki ikili görüşmelere de ev sahipliği yapacak. Kore'nin önde gelen kurum ve ITS Şirketleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (Kore), Novacos, Metabuild, Moru Industrial, Tracom, S-traffic, LG CNS, SK C&C ve POSCO ICT, Intertraffic İstanbul katılımcısı firmalarla toplantılar gerçekleştirecek. Ayrıca, 25 Mayıs tarihinde fuar alanında AUSDER ve ITS Kore Heyeti tarafından Intertraffic Salonu'nda düzenlenecek Türkiye&Kore Oturumu, AUSDER Başkanı Erol Yanar'ın 'Birlikte Çalışabilirlik ve AUSDER Açısından Platformların Önemi' başlıklı konuşması ile başlayacak. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ITS& Yol Güvenliği'nden Başkan Lee Sang Heyon, “Güney Kore Deneyimi Işığında AUS'nin Rolüönü anlatırken, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, 'AUS'un Türkiye'deki Geleceğine İlişkin Temel Stratejiler'i sunacak. Türkiye&Kore Oturumu, Beyaz Oda'da yapılacak ITS Kore ve AUSDER Mutabakat Anlaşması İmza Töreni ile sona erecek.

ULUSLARARASI KARAYOLU FEDERASYONU (IRF), INTERTRAFFİC İSTANBUL'DA WORKSHOP ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEK

Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF), Intertraffic İstanbul etkinlikleri kapsamında fuar alanında Turuncu Oda'da 4 workshop çalışması gerçekleştirecek. 24 Mayıs'ta gerçekleşecek workshop çalışmaları, “Otomatik Hız Programlarının Başarı İle Uygulanmasıö ve “Güvenli Ula?ım için Akıllı Çözümlerö ana başlıkları altında yapılacak. “Otomatik Hız Programlarının Başarı İle Uygulanması' başlıklı ilk workshop çalışmasında 'Bir Risk Faktörü Olarak Hız' (Brendan Halleman, Avrupa ve Orta Asya Ba?kan Yardımcısı, IRF), 'İstanbul'da Hız Yönetimi Programları' (Mustafa Sünnetçi, İBB Tra?k, İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 'Uygulama Teknolojileri Hakkındaki Son Uygulamalar' (David Montgomery, Global Satış Müdürü - Uygulama Çözümleri, Siemens) ve 'PPP'lerdeki Uygulamalar' (Philip Wijers, Devlet İlişkileri Direktörü, Sensys Gatso Group) konularına yoğunlaşılacak. 'Güvenli Ulaşım için Akıllı Çözümler' başlıklı ikinci workshop çalışmasında, 'Tasarım ile Şehirler Daha Güvenli' (Tolga İmamoğlu, Yol Güvenliği Proje Müdürü, WRI/Embarq), 'Akıllı Ulaşımda Güvenlik ve Trafik Kontrolü' (Sonal Ahuja, MENA Bölgesi Direktörü, PTV) ve 'Case study: Karayolu Trafiği Vakalarının Tespiti İçin Yeni Teknolojilerin Tanıtılması' (Jae-Hyoung Park, Metabuild) başlıkları ele alınacak.

25 Mayıs'ta sabah ve öğleden sonra yapılacak IRF Workshop çalışmaları ise 'Akıllı Ulaşım Sistemlerine Giriş' ve 'Taşıt Yolu Analitiklerinin Serbest Bırakılması' üzerine olacak. Workshop çalışmalarının alt başlıkları ise 'Big Data ( Büyük Veri) Girişi' ( Dr. William Sowell, Başkan EDI, IRF Komite Başkanı - ITS), 'Trafik Tıkanıklığı Ölçümü ve Etkileri' (Carlos Roman, Kamu Sektörü Direktörü, INRIX) ve 'Networke Müdahaleye Öncelik için CBS' (Vincent Lecamus, CEO, Immergis) olacak. 24 Mayıs'ta IRF'in öğleden sonra yapılacak workshop çalışmalarına paralel olarak Mavi Oda'da TEKDER tarafından yapılacak 'Bilgi Teknolojileri Otomotiv Sektörünü Nereye Götürüyor?' başlıklı panelde Türkiye'nin otonom araç üretme potansiyeli Prof. Dr. Metin Gümüş'ün moderatörlüğünde ele alınacak. Panelde Dr. Ahmet Bağış 'Haberleşme İletişimi Teknolojilerinin Toplu Taşıma Üzerindeki Etkileri', Orhan Ünverdi 'Türkiye'nin Hibrid ve Elektrikli Toplu Taşıma Araç Üretme Potansiyeli' ve Dr. Abdullah Demi ise 'Geçmişten geleceğe yerel araç üretimi' üzerine konuşacak.