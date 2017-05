Intertraffic İstanbul Fuarı başladı

İSTANBUL , () - TÜRK ulaşım sektörünü 18 yıldır biraraya getiren Intertraffic İstanbul, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Bu yıl 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı Intertraffic İstanbul'a, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve Türki Cumhuriyetler gibi 90'dan fazla ülkeden 6 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Ulaşım sektörünü iki yılda bir İstanbul'da buluşturan Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Laçin Akçay, Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi ve AUSDER Başkanı Erol Yanar, İBB Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Fas Rabat Belediye Başkan Yardımcısı Amine Sadak, RAI Amsterdam CEO'su Bas Dalm ve UBM EMEA (Istanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu'nun katıldığı törenle ziyarete açıldı.

"90'DAN FAZLA ÜLKEDEN 6 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR"

UBM EMEA (Istanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, "Ulaşım sektörünün global markası Intertraffic, Organizatör Rai Amsterdam ve UBM NTSR'nin uluslararası gücü ile 18 yıldır Türk ulaşım sektörünü Intertraffic İstanbul çatısı altında buluşturuyor. Fuarın Açılış Töreni'nde konuşan UBM EMEA (Istanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, “Bu yıl Intertraffic İstanbul'a 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı firma ve marka temsil ediliyor olacak. Ayrıca, 90'dan fazla ülkeden 5000'i aşkın sektör profesyoneli ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve Türki Cumhuriyetler'den, profesyonel ziyaretçi katılımı için özel çalışmalar yaptık. Türkiye'de ulaşım sektöründe çok sayıda dev projenin altında imzası bulunan Kore ile Türk hükümeti arasındaki ikili görüşmelere Intertraffic İstanbul olarak ev sahipliği yapacağız."dedi.

"ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN GLOBAL MARKASI INTERTRAFFİC, 45 YILDIR DÜZENLENİYOR"

Intertraffic'ın 45 yıldır dünya çapında düzenlenen global bir fuar olduğuna dikkat çeken organizatör RAI Amsterdam CEO'su Bas Dalm, “Intertraffic İstanbul, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, Türkiye ve komşu ülkeleri açısından olağanüstü bir ticaret platformu olduğunu kanıtlamıştır. Intertraffic markası, akıllı mobilite, altyapı, trafik yönetimi, trafik güvenliği ve park sistemleri de dâhil olmak üzere tüm trafik ve ulaşım konularına yönelik teknoloji ve hizmetleri temsil etmektedir. Intertraffic'in amacı, hem ülke hem de dünya çapında çözümler sunarak bölgesel trafik sorunlarının çözülmeye çalışılmasına katkıda bulunmaktır. İstanbul'u da Intertraffic portföyü kapsamına almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"2017 YILI SONUNA KADAR İSTANBUL'A YAPACAĞIMIZ YATIRIM TUTARI 112 MİLYAR TL OLACAK"

Konuşmasına trafik ve ulaşım konusu Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi diyerek başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, “Şehirler sürekli göç alıyor. 2030 yılında şehirlerdeki nüfusun yüzde 60'lar dolayında olacağını gözönünde bulundurduğumuzda, trafik yönetiminin farklı bir noktaya geleceği ve toplu ulaşım sistemlerinin şehrin mobilitesini ne kadar etkileyeceği ortaya çıkıyor. Akıllı toplu ulaşım sistemleri, akıllı trafik sistemleri bizim en önemli hedefimiz. Toplu ulaşımla ilgili birçok projeye imza atıyoruz. Son 13 yılda İstanbul'da 98 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Bu bütçenin ulaşım harcamalarındaki payı yüzde 45. 2017 yılı sonuna kadar İstanbul'a yapacağımız yatırım tutarı da 112 milyar TL olacakö dedi.

"BÖLÜNMÜŞ YOLLAR TRAFİK KAZALARINI AZALTARAK YOLLARIMIZDA CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMIŞTIR"

Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun buluşma noktasında gerçekleştirilen Intertraffic İstanbul Fuarı'nın katılımcı ve ziyaretçilerine akıllı ulaşım sistemlerine dair yeni teknolojileri tanıtırken, etrafındaki coğrafyaya da yeni pazar ilişkilerinin kurulmasında büyük katkılar sağladığını söyleyen Karayolları Genel Müdürü Laçin Akçay, teknolojinin trafik kazalarındaki kayıpları azaltmasına olan etkilerine vurgu yaptı. Laçin, “2015 yılı kaza verilerine bakıldığında kaza yerinde hayatını kaybetme kişi sayısında yüzde 17 oranında azalma olduğu görülmektedir. Bu kapsamda özellikle bölünmüş yollar trafik kazalarını azaltarak yollarımızda can güvenliğini sağlamıştır. Ülke genelinde en fazla ölümümün, araçların yoldan çıkması kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de 2015 yılında banket sarsma bandı uygulamaları başlatılmıştır. Bu uygulamanın yapıldığı yollarda, yoldan çıkan araç kazalarında ortalama yüzde 37 oranında azalma tespit edilmiştirö dedi.

"TÜRKİYE'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU COĞRAFYANIN PAZAR HACMİ 8 MİLYAR DOLAR"

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi ve AUSDER Başkanı Erol Yanar ise Türkiye'nin hem transit hem de koridor ülke konumunda olduğunu ifade etti ve “Etrafında 1,5 milyarlık bir nüfus var. Pazar hacmi olarak baktığımızda 8 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok büyük ve gelişmeye açık bir bir potansiyelö dedi. Yanar, ayrıca AUSDER olarak, ilk defa Intertraffic İstanbul Fuarı'nda Türkiye'de ulaşım sektöründe çok sayıda proje uygulayan ITS Kore ile mutabakat anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

'Intertraffic İstanbul Ödülleri' öncesine Edirne Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye ulaşım alanında uluslarararası bir ödül kazandırdığı duyuruldu. Dünya Taşımacılar Birliği tarafından Montreal'de düzenlenen Dünya Toplu Taşıma Zirvesi'nde Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ETUS Projesi, bireysel taşımacıların kurumsallaşması alanında ödüle layık bulundu.

'INTERTRAFFİC İSTANBUL ÖDÜLLERİ' YENİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

Sektörün heyecanla beklediği 'Intertraffic İstanbul Ödülleri', açılış töreninin ardından düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Yrd. Doç. Nilgün Camkesen, Bilim Kurulu adına ödül almaya hak kazanan firma ve kurumları açıkladı. Parking Solutions - Park Sistemleri kategorisinde Nedap, Smart Mobility - Akıllı Ulaşım kategorisinde Aselsan, Municipality - Belediye Uygulaması kategorisinde Chaostm, Achievement Award-Başarı Ödülü kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)ödüle almaya hak kazandılar. Ayrıca İSBAK da İBB Navi Projesi ile özel ödüle layık bulundu. 'Intertraffic İstanbul Ödülleri'nin ardından Intertraffic İstanbul'a katkıda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AUSDER, KOTRA İstanbul'a teşekkür plaketleri verildi.

INTERTRAFFİC ISTANBUL, FUARIN YANISIRA KAPSAMLI BİR KONFERANS VE WORKSHOP PROGRAMI SUNUYOR

24 Mayıs'ta öğleden sonra gerçekleşen konferanslarda akıllı ulaşım sistemlerinin geleceği tartışıldı. AUSDER Başkanı Erol Yanar, 'AUS Endeks Çalışması Sunumu' yaparken, ODTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hediye Tüydeş 'Dünyada AUS Endeks Uygulamaları', İSBAK'tan Mustafa Eruyar 'AUS Endeksinin Akıllı Şehirler Endeksindeki Durumu', Prof.Dr.Orhan B.Alankuş 'AUS Endeksi Projesi Genel Çerçevesi' başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi. Eindhoven Teknik Üniversitesi Stratejik Bölgelerde Akıllı Mobilite Direktörü Carlo vd Weijer ise ulaşımın geleceği olan “Akıllı Ulaşım, Ulaşımın Geleceğiö sunumu ile dikkatleri üzerine topladı. Helsinki Belediyesi (Finlandiya)Akıllı Ulaşım Proje Direktörü Kalle Toivonen da bu bölümde yer alan önemli konuşmacılar arasındaydı.

ITS KORE VE AUSDER INTERTRAFFİC İSTANBUL'DA MUTABAKAT ANLAŞMASI İMZALAYACAK

Intertraffic İstanbul, Türkiye'de ulaşım sektöründe çok sayıda dev projenin altında imzası bulunan Kore ile Türk hükümeti arasındaki ikili görüşmelere de ev sahipliği yapacak. Kore'nin önde gelen kurum ve ITS Şirketleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (Kore), Novacos, Metabuild, Moru Industrial, Tracom, S-traffic, LG CNS, SK C&C ve POSCO ICT, Intertraffic İstanbul katılımcısı firmalarla toplantılar gerçekleştirecek. Ayrıca, 25 Mayıs tarihinde fuar alanında AUSDER ve ITS Kore Heyeti tarafından Intertraffic Salonu'nda düzenlenecek Türkiye&Kore Oturumu, AUSDER Başkanı Erol Yanar'ın 'Birlikte Çalışabilirlik ve AUSDER Açısından Platformların Önemi' başlıklı konuşması ile başlayacak. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ITS& Yol Güvenliği'nden Başkan Lee Sang Heyon, 'Güney Kore Deneyimi Işığında AUS'nin Rolü'nü anlatırken, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, 'AUS'un Türkiye'deki Geleceğine İlişkin Temel Stratejiler'i sunacak. Türkiye&Kore Oturumu, Beyaz Oda'da yapılacak ITS Kore ve AUSDER Mutabakat Anlaşması İmza Töreni ile sona erecek.

