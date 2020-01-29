banner314

banner325

Son Dakika

INTERPOL polislerini Türk akademisyenler eğitecek

GENEL 29.01.2020, 16:48
INTERPOL polislerini Türk akademisyenler eğitecek

Buse ÖZEL-Ömer HASAR, İSTANBUL, () TÜRKİYE'de ilk kez, dünyada ise ikinci kez bir üniversite, uluslararası kriminal polis teşkilatı olan INTERPOL adına polislere eğitim verme yetkisi aldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol arasında yapılan akreditasyon ve işbirliği kapsamında İnterpol’e üye 194 ülkenin polislerine Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında eğitim verilecek.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol işbirliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu tarafından, düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İnterpol polislerine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde eğitim verilecek olmasının dünyaya örnek bir çalışma olacağını belirterek, “Olay yerini doğru incelemezsek sonuç da yanlış olur. Başlangıç hatasız yapıldığında hakimlerimizin, savcılarımızın işleri de kolaylaşıyor. Nitekim biz bu işte çok iyiyiz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde olay yerimiz mercek altına alındı ve biz incelememizi sıfır hatayla tamamladık. Biz Facebook’daki bir parmak izinden olayı çözdük ve suçluyu bulduk. O nedenle olay yeri incelemesinin doğru yapılması çok önemli. Bu eğitimin de dünya polislerine Türkiye’de verilmesi çok gurur verici. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“300 TÜRK POLİSİ EĞİTİM ALDI”

Eğitim programının, 48 saatlik bir sertifika programı olması fikriyle ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “İlk olarak ulusal, sonrasında ise uluslararası bir çalışma yapmak istedik. Bizim için büyük bir heyecan. Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol’e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz. Çok hayırlı sonuçlar elde edeceğimize eminiz” şeklinde konuştu.

DÜNYA POLİSİ DE TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRECEK

Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, dünyada bu eğitimi veren sadece iki üniversiteden biri olduklarını belirterek, eğitimin amacının olay yerine ilk gelen polislerin kanıtları daha iyi korumasını sağlamak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kalfoğlu Türk polislerinin ardından başka ülkelerin polis ekiplerine de aynı eğitimin verileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türk polisi ile başladık. İstanbul polisinin üst düzey polislerinin büyük bir bölümü buraya gelerek eğitim aldı. Şu ana kadar 300 polis burada eğitim aldı. Her verdiğimiz eğitim INTERPOL sertifikasını almış durumda. Dolayısıyla biz şu anda Türk polisini INTERPOL adına eğitiyoruz. Buna ek olarak dünya polisini eğitmeye başlayacağız. Bunun için ülkelerin polis teşkilatları ile iletişime geçip onlara böyle bir eğitimin varlığından söz edeceğiz. Onlara ihtiyaçlarını bildireceğiz. Ancak Türk polisine her ay eğitim vermeyi sürdüreceğiz."

Olay yerine ilk giden ekiplerin olay yeri incelemede yeterli bilgiye sahip olmadığını ve bu eğitimin ilk giden polis ekiplerine verildiğini belirten Prof. Dr. Kalfoğlu, "Olay yeri inceleme ekibi zaten ne yapacaklarını ve delilleri nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Bu eğitimi almış vaziyetteler ve bu konuda iyiler. Ancak olay yerine ilk giden ekip ne yapacağını bilmez ise olay yerine zarar verir. Gidecek olan da bu polistir zaten. Bu nedenle biz olaylara ilk müdahale eden ekibi eğitmek amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Onlar ne yapacağını bilir ve olay yerine zarar vermezlerse o zaman olgular aydınlatılabilecek" dedi.

Basın toplantısının ardından Adli Tıp Laboratuvarı Koordinatörü ve Uzman Kriminolog Sotiri Kalfoğlu tarafından uygulamalı olay yeri inceleme çalışması yapıldı.  En önemli teknolojinin DNA ile ilişkili teknolojiler olduğunu ifade eden Sotiri Kalfoğlu, "Günümüzdeki teknolojilere baktığımız zaman en önemlilerinden biri DNA. DNA sayesinde artık biz insanları çok kolay kimliklendirebiliyoruz ve olayı çok kolay meydana çıkarabiliyoruz" dedi.

“AYLAR SONRA DAHİ KAN LEKESİ ORTAYA ÇIKARILIYOR”

Kan lekelerini günler, hatta aylar sonra dahi ortaya çıkarabilen luminol tekniğinden bahseden Sotiri Kalfoğlu şöyle konuştu: "Önem verdiğimiz tekniklerden biri de luminol tekniği. Bir suçlu, olay yerini temizlemeye kalktığı zaman deterjan, sabun sürse ve biz, olayın üzerinden 1 ay geçmiş bile olsa oraya gittiğimizde luminol sayesinde temizlenmeye çalışılmış kanı görebiliyoruz. Bu da bize suçlunun orayı saklamaya ve olay yerini bozmaya yönelik hareket ettiğini gösteriyor. Biz ne olursa olsun o kandan suçu kimin işlediğine kadar varabiliyoruz."

/GÖRÜNTÜLÜ

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:00
Akşam 18:24
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3