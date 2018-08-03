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İnternetten caretta caretta kabuğundan tespih satışı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internet üzerinden 350 ile 2 bin 270 lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor. Nesli dünyada tükenmekte...

İnternetten caretta caretta kabuğundan tespih satışı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internet üzerinden 350 ile 2 bin 270 lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.
Nesli dünyada tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. İlanlarda insan vücuduna faydalı olarak gösterilen caretta caretta tespihleri, 350 liradan 2 bin 270 liraya kadar fiyatlarla satılıyor. Tespihleri satışa çıkaranların, ilanların 'açıklama' kısımlarına yazdıkları şu satırlar dikkat çekti:
'Ömrü doğal yollarla tükenmiş olan kaplumbağalardan elde edilen kabuk kısımlar, presleme veya şişirme gibi yöntemlerle kalınlaştırılarak, tespih yapımına uygun hale getirilmekte ve hazırlanan bu malzemelerle yapılan özel tespihler, tespih sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ürünün içerisine flaş ile baktığınızda bazı tanelerdeki şeffaflığı çok rahat görebilirsiniz'
'Kızıl renkli ve hareli caretta caretta hatasız ve mükemmel işçilikli bir üründür. Sivas içi elden teslim. Başka illere kargo ile gönderilir'
'Merhaba arkadaşlar, koleksiyonumda bulunan orijinal caretta kaplumbağa kabuğu tespihimi uygun fiyata satıyorum. Çok eski bir koleksiyon ürünüdür, şişirme falan değildir Orijinal kabuktur. Bu boy bu irilikte habbe zor bulunur. Sahibine hayırlı olsun. Kamu görevlisi olduğum için numaram gizlidir'
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "İlanlardaki ürünlerin yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirildiğini düşünüyorum. Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur. Bu tür ilanları gören herkesin, yetkili birimlere şikayette bulunmasını istiyorum" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde, adet başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

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