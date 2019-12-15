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İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben...

GENEL 15.12.2019, 12:29

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben çok üzüldük. Gerekli yerlere müracaat edip, haklarımızı sonuna kadar savunup paramı geri alacağım" dedi.

Bornova'da, grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesi üzerinden tablet siparişi verdi. Bir gün sonra Fidancı'nın eline ulaşan kargonun içinden tablet yerine iki parça cam çıktı. Bunun üzerine Fidancı, hem site yetkilileri, hem de gönderici firmayla irtibata geçmesine rağmen olumlu cevap alamayınca, konuyu Tüketici Mahkeme Heyeti'ne taşıdı. Tablet almak için daha önceden de alışveriş yaptığı ve güvenilir olduğunu düşündüğü bir siteden sipariş verdiğini aktaran Fidancı, "Piyasa değeri 7 bin 500 TL olan tabletin, çeşitli indirimlerle 6 bin 925 TL'ye düştüğünü görünce, büyük bir hevesle daha önceden de alışveriş yaptığım siteden siparişimi verdim. Ardından satıcı firmayla da irtibata geçtim ve ertesi gün kargom elime ulaştı. Kargoyu aldıktan sonra masaya bırakıp açmadan evden çıktım. Ben yokken eşim, oğlumla kargoyu açmışlar ve içinden iki parça bantla sarılmış cam çıkmış. Çıkan camları koruma amaçlı zannetmişler. Bunu yaparken de videoya çekmişler. Eve döndüğümde hevesle kutuyu elime aldım ve içindeki camları çıkardıktan içinde yalnızca kullanma kılavuzu ve şarj cihazının olduğunu, tabletin ise olmadığını gördüm" dedi.

'SORUMLULUĞU KİMSE ÜZERİNE ALMADI'

Gönderici firma ve internet sitesiyle irtibata geçtiğini, ancak sorunun çözümü noktasında sonuç alamadığını belirten Fidancı, "Haberlerde gördüğüm durumun başıma gelmesi beni inanılmaz derecede etkiledi. İnternet sitesini arayınca ve kargo tutanağımın olup olmadığını sordular. Ben de olmadığını söyledim. Bunun üzerine, 'Video çektiniz mi' diye sordular ve ben yine olumsuz cevap verdim. Ardından ürünü aldığım firmayı aradığımda yine aynı soruları sordular ve durumun alıcı ile kargo şirketi arasında olduğunu iddia ettiler. Durumu evdekilere açıkladığımda eşim, 'Biz kutu açılırken video çektik' deyince tekrar firmayla ve satıcıyla irtibata geçtim. Bu kez de kargo tutanağımın olmaması için yardımcı olamayacaklarını ilettiler. Sorumluluğu kimse üzerine almadı. Hal böyle olunca durumu Tüketici Hakem Mahkemesi'ne taşıdım. Paramı geri alacağımdan şüphem yok, çünkü haklıyım. Fakat yapılanın doğru olmadığını düşündüğüm için geri adım atmayacağım. Savcılığa gidip şikayetçi de olacağım. Başka insanlar da benzer bir durum yaşasın istemiyorum. Leblebi bile alsam kargocunun yanında açıp videosunu çekeceğim. İnternetten alışveriş yapan insanlar da daha dikkatli ve tedbirli olsunlar" diye konuştu.

'KARGO GELDİĞİ ZAMAN MUTLAKA KONTROL ETMENİZ GEREKİYOR'

İnternetten alışverişlerde bu tarz sıkıntıların yaşandığını belirten Avukat Berfin Seydaoğlu (28) ise, tüketicilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu. Tüketicilerin, kargoyu almadan önce kontrol etme haklarına sahip olduğunun altını çizen Seydaoğlu, şunları söyledi:

"İnternet alışverişlerinde tüketiciler, mesafeli satış sözleşmelerini kabul ederek alışveriş yaparlar. Mesafeli satış sözleşmesinde tüketiciler çok dikkat etmez, ama ürün ayıplı çıkarsa sorumluluk alıcıya aittir. Ürünü teslim almadan önce kargo geldiği zaman mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Kargo çalışanlarının buna müsaade etmiyor olması, tamamen hukuka aykırı bir eylem. Böyle bir durumda tüketicilerin, Tüketici Gümrük Bakanlığı'na şikayet hakları var. Şikayet durumunda kargo firmalarına idari para cezası uygulanıyor. Kargo elemanının ürünü inceletmesine izin verilmemesi durumunda kargo fişine, 'Kontrol ettirilmeden teslim alındı' ibaresi düşülmesi gerekiyor. Eğer ürün ayıplı çıkarsa, bu durumu ispat olarak kullanabilirler. İade edilmesi durumunda ise bir nüshasının saklanması gerekiyor. Bunların yanı sıra ürünler açılırken kayıt altına almanızda bir ispat aracı olarak kullanılır" dedi.

 

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