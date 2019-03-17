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İnternetten 150 liraya satılık 'tarih'

GENELDE ikinci el eşyaların satıldığı bir internet sitesinde tarihi yapıya ait mimari parçanın 150 lira fiyat belirlenerek satışa çıkarılmasına, arkeologlar büyük tepki gösterdi. İkinci el eşyaların satıldığı internet sitesinde...

İnternetten 150 liraya satılık 'tarih'
GENELDE ikinci el eşyaların satıldığı bir internet sitesinde tarihi yapıya ait mimari parçanın 150 lira fiyat belirlenerek satışa çıkarılmasına, arkeologlar büyük tepki gösterdi.
İkinci el eşyaların satıldığı internet sitesinde 'Beyaz ve siyah ahşap sandık kutusu' başlığıyla tarihi yapıya ait parçanın satılması, arkeologların tepkisini çekti. Üzerinde Latince yazıların bulunduğu ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mimari parçanın, 150 liradan satışa çıkarıldığı görüldü.
Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, olumsuz bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. "Olacak iş değil" diye tepki gösteren Ateşoğulları, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekeni derhal yapmalı ve satışa engel olmalıdır. Defineciliğe yönelik yasal boşluklar var. İnsanlar bundan yüz buluyor. Defineciliğin önlenmesi lazım. Yasaların düzeltilmesi lazım ve cezaların artırılması gerekiyor. Kaçak kazıları takip eden bir mekanizmadan yanayız. Müzeler bu işi yapıyor ancak araç ve eleman yetersizliği var. Son dönemde bu işin çok arttığını görüyoruz. Dernek olarak çok rahatsızız. Medyanın da defineciliği özendirmemesi lazım" dedi.

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