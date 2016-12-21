İnternet şifrenizi paylaşırken dikkatli olun

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, evlerinde internet kullanan vatandaşların wireless şifresi paylaşırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak; "İnterneti kimin kullandığına değil, IP'nin kime ait olduğuna bakarlar. Bazı vatandaşlarımızın şifrelerini kullanan komşusu örgüt üyesi çıktı" diye uyarıda bulundu.

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası, odaya kayıtlı internet kafe işletme sahipleriyle Oda ve Dernekler Binası Konferans Salonu'nda bir araya gelerek, yaşanan sorunları değerlendirdi. Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, internet kafe işletmelerinin öncelikli sıkıntısının saatlik internet kullanım ücretinin düşük olması olduğunu söyleyerek, "Ekonomik sıkıntılar tüm esnafı olduğunu gibi internet kafe işletmecilerini de zor durumda bırakıyor. Bu nedenle internet kafelerimizdeki saatlik internet kullanım ücretine zam yapmamız gerekir. Şu anda kafelerimizde saatlik internet kullanım ücreti 1.5 TL'dir. Bu fiyat Türkiye ortalamasına göre en düşük düzeydedir. Oda alarak bu fiyatın 2 TL olmasına karar verdik. Bu fiyat tarifesi önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak" diye konuştu.

Oda Başkanı Üzen, internet kafe işletmelerinin başka önemli bir sıkıntısının polis denetimlerinde işletmeye uygulanan cezai işlemler olduğunu belirterek, "12 yaş altı çocuklarımızın ailesinden birisinin olmadan internet kafelere girmesinin yasak olduğunu biliyoruz. Ancak birçok öğrencimiz internet kafelere kendilerine verilen ödevlerini araştırmak ve derslerini yapmak için geliyor. Ama polis denetimlerinde üyelerimize Kabahatlar Kanu'na göre 221 TL idari para cezası uygulanıyor. Emniyet denetimlerinde çocuklarımız dersi için kafelere geldiği tespit edilirse işletmeye herhangi bir tutanak işlem yapılmamasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Oda Başkanı Üzen, konuyu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e ilettiklerini ve Vali Güvençer'in yaşanan sıkıntının giderilmesi konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşeceğini ifade etti.

Günümüzün iletişim aracı olan internetin artık terör örgütleri tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını dile getiren Üzen, "Vatandaşlarımız kendi evlerinde kullandığı wireless şifres'ni verirken dikkatli olsun. Çünkü bilişim suçlarına göre kişi kendi İP adresinden sorumludur. İnterneti kimin kullandığına değil, İP'nin kime ait olduğuna bakarlar. Bunun en yakın örneği FETÖ soruşturması kapsamında yaşandı. Bazı vatandaşlarımızın şifrelerini kullanan komşusu örgüt üyesi çıktı. Bu sıkıntıların yaşanmaması için vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Oda Başkanı Üzen toplantıya katılan internet kafe işletme sahiplerinin sıkıntılarını dinledi.

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