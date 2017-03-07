interia'dan kiracılarına sabit kur avantajı

İSTANBUL, () - İNŞAAT sektörünün genç ve yenilikçi yatırımcısı Nobis A.Ş'nin Dudullu'da hayata geçirdiği en kapsamlı projesi olan mobilya ve dekorasyon merkezi interia, kiracılarının ihtiyaçlarına özel ve esnek çözümler sunuyor. Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde dolar kurunu 3 TL' de sabitlediklerini söyleyen interia Genel Müdürü Nadir Kayacan, "2018 yılında da döviz kurunu 3,50 TL olarak uygulayacağız. interia, mobilya sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle projelendirildi. Bu nedenle iş ortağımız olan kiracılarımıza her türlü kolaylığı sunacağız. Sözleşme sürelerimiz 5 yıl ve biz bu süreçte kira bedellerine hiçbir şekilde zam yapmayacağız" dedi.

interia' nın temsil ettiği sektöre güven vermesi açısından destek paketi oluşturduklarını dile getiren Kayacan, "Nasıl ki hükümet destek paketlerini açıklıyor, bizler de bu süreçte elimizden geleni yapmalıyız. Bütün yatırımcıların bu desteklere cevap vermesi gerekiyor. Bu süreçte cesaretli olmalıyız ve sorumlu davranmalıyız" şeklinde konuştu.

AİDAT 5 YIL BOYUNCA SABİT KALACAK

AVM'lerin giderleri arasında yer alan en önemli kalemlerinden biri olan aidat için de interia'nın çözümü var. Metrekare başına 2 dolar olarak belirlenen aidat bedelleri, kira sözleşmesi yapıldığı tarihte sabitlenecek ve TL olarak ödenecek. 5 yıllık sözleşme boyunca bu giderler de sabit kalacak. Kiracılarının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Kayacan, onların perakende satışlarını artırmanın da önünü açacaklarının altını çizdi.

Eylül ayında kapılarını açmayı hedefleyen Türkiye'nin en kapsamlı mobilya merkezi interia, İstanbul'un gelişen bölgesi Anadolu Yakası Dudullu'da 110 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek. interia, sektörün öncü markalarını tek bir çatı altında toplayarak mobilya alışverişini güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Merkezde mobilya ve ev dekorasyonunun tamamlayıcı ürünleri ev tesktili, aksesuar ve aydınlatma firmaları da yer alacak.

KİRACILARIN İHTİYAÇLARINA ÖZEL SEÇENEKLER SUNUYOR

Mobilya sektörünün öncü markalarını tek çatı altında toplayacak olan interia, 57 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Bünyesinde barındıracağı markalar için 165 metrekarelik birimlerden binlerce metrekare büyüklüğe sahip showroomlar tasarlayan interia, kiracılarının ihtiyaçlarına özel ve esnek seçenekler sunuyor.

İNTERİA'DAN İHRACATA DESTEK

Geliştirdiği iş modeli ile sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan interia, temsil edeceği firmaların perakende ticaretinin yanı sıra ihracatını da geliştirmeyi hedefliyor. Kayacan, "interia, mobilya ve tamamlayıcı ürün gruplarını temsil eden bir ticaret merkezi olarak konumlandı. Hedeflerimiz arasında iş ortaklarının hem iç hem de dış pazarlarda ticaretini artıracak farklı stratejiler geliştirip destekler üretmek yer alıyor. Geliştirdiğimiz bu yeni iş modeli ile sektörde bir fark yaratacağız. Uzun zamandır üzerinde düşünüp çalıştığımız bir proje oldu. Her detayı ile ayrı ayrı ilgilendik. Ülke ekonomisine güç katacak ihracat ise bizim için ayrı önem taşıyor. Geliştirdiğimiz “İhracat Destek Programıö ile ticaretin sınırlarını geliştireceğiz. Firmaların ihracat yapmayı hedefledikleri ülkelerde potansiyel satın almacıları onlar için araştırıp, üretimlerini farklı alıcı grupların ilgisine sunacağız. Bunun yanı sıra Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİM ve tüm sektör temsilcileri ile koordinasyon içerisinde çalışarak ticarette firmalara yeni ufuklar açacak olanaklar sağlayacağız" dedi.

TASARIM KÜLTÜRÜNE DESTEK

interia aynı zamanda 'mobilya sektörü için bir fikrim var' diyenlerin yaratıcı düşünceleri ürettikleri bir alan olacak. Yenilikçi işletme modeliyle interia, 'Tasarım Kültürüne Destek' programı kapsamında 'İstanbul Tasarım Günleri' adıyla her yıl düzenlenecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. interia Genel Müdürü Nadir Kayacan, "6 bin metrekarelik özel bir alan ayırdık. Bu alan “mobilya sektörü için bir fikrim varö diyen herkese açık. Yaratıcı gruplar, tasarımcılar, üniversite öğrencileri, akademisyenler, kendine alan yaratmak isteyen her kişi ve oluşum bu uygulama alanında yıl boyu etkinlikler gerçekleştirebilecek" şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

interia mimari tasarımı ile de dikkat çekiyor. Yenilikçi ve geleceğe dönük görüşlerle tasarlanan interia, iç mekandaki tavan ışıklıkları sayesinde gün ışığı ile aydınlatılan üç geniş avlu ve etrafında iç sokaklar yer alıyor. Akıllı aydınlatma stratejisi ile yönlendirme yapılan bu sokaklar yenilikçi bir tasarım anlayışı taşıyor. interia, mağazaların ön plana çıktığı, ticareti canlandıran bir sokak hissi vermesiyle dikkat çekiyor.