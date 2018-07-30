İnsanlığın iki yüzü: Çocuklar kurtardı; diğeri işkence etti

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesine düşerek yaralanan leylek, çocuklar ve aileleri tarafından su verilip bakımı yapıldıktan sonra tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hazro ilçesinde ise bir kişi, bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürüklediği 3 aylık yavru köpeğe kötü muameleden gözaltına alındı. Şüpheli, 625 lira para cezasıyla serbest bırakıldı, yavru köpek korumaya alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Nuri Dersimi Bulvarı'nda bulunan Sofioğlu Sitesi'nin bahçesine bir leylek düştü. Uçarken düşüp yaralanan leyleğin yardımına sitedeki çocuklar koştu. Çocuklar leyleğe önce su verdi, sonra da ailelerinin yardımıyla bakımını yapıp, yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine siteye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Çocuklar, leyleği görevlilere teslim etti. Ekipler, kafese koydukları leyleği tedavi etmek üzere götürdü. Çocukların leylek için seferber olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVRU KÖPEĞİ BIÇAKLAYIP SÜRÜKLEDİ

Hazro ilçesinde ise adı öğrenilemeyen bir kişi, geçen hafta 3 aylık yavru köpeği bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturmada, köpeğe eziyet eden kişi gözaltına alındı. Şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 625 lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı. Yaralı köpek ise Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler tarafından alınarak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. Tedaviye alınan yavru köpeğe mama verildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise yavru köpeğin vücudunda yaralar olduğu görüldü. Barınakta müdahalesi yapılan köpeğin tedavisinin İstanbul'da süreceği ve iyileştikten sonra sahiplenen aileye teslim edileceği bildirildi.



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