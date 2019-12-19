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İnsanların yüzde 60’ı yeni yıl için kararlar alıyor

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala herkes 2020’ye dair yeni planlar ve hayaller kurmaya başladı. Uzmanlar insanların, yeni yıl öncesi yüzde 60’ının yeni kararlar aldığı ancak yalnızca yüzde 8’inin bu kararları gerçeğe dönüştürmekte...

GENEL 19.12.2019, 10:13
İnsanların yüzde 60’ı yeni yıl için kararlar alıyor
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala herkes 2020’ye dair yeni planlar ve hayaller kurmaya başladı. Uzmanlar insanların, yeni yıl öncesi yüzde 60’ının yeni kararlar aldığı ancak yalnızca yüzde 8’inin bu kararları gerçeğe dönüştürmekte başarılı olduğunu söylüyor.

Yeni yıl öncesi alınan kararların ilk sırasını diyet ve sağlıklı yaşam konularının oluşturduğunu söyleyen Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Çift ve Aile Terapisti Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen, en başarısız beş karar arasında para biriktirmek ve tasarruf yapmak olduğunu söyledi. Kadınların genellikle sağlık odaklı kararlar aldıklarını, erkeklerin ise yeni bir iş ya da zararlı alışkanlıklardan kurtulma kararı aldığını belirten Gürmen, her ne olursa olsun bu kararların çok azının ocak ayının sonunun görebildiğini ifade etti.

GERÇEKLEŞMEYEN KARARLAR İÇSEL MOTİVASYON KAYBINA SEBEP OLUYOR

Kişisel dönüşüm ve gelişim için bir gecede verilen ve düzgün planlaması yapılmayan kararların, yüksek olasılıkla gerçeğe dönüşmeyeceğini belirten Gürmen, bu döngüyü kurmanın insanın kendi elinde olduğunu söyledi.

Dr. Gürmen, kendisinin başlattığı ‘Yeni Bir Ben’ serisi için yılbaşına özel bir içerikle hazırlanan ‘Yeni Yılda Yeni Bir Ben’ atölye çalışmasının, 2019 yılını değerlendirme ve yeni yıla girerken neleri geride bırakıp neleri yanımızda taşıyacağımıza beraberce karar verme imkanı sunduğunu açıkladı.

Alınan kararların yüksek olasılıkla gerçeğe dönüşmeyeceğini belirten Gürmen, bu durumun da içsel motivasyonumuzu kaybetmeye ve yeni yıla ‘bu kez de olmadı’ duygusu ile başlama riskine sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yeni yıl dilekleri herkes için farklı. Kimi daha iyi bir kariyer ister kimi daha mutlu bir romantik ilişki, kimi daha çok sosyal aktivite kimisi daha farkındalıklı ve özsaygılı bir hayat. Ya da her senenin vazgeçilmezleri fit bir vücut, kötü alışkanlıkları bırakmak, daha çok para, mutlu bir yuva, daha çok seyahat... Ancak gerçekten ne istediğimize karar vererek bunu sahiplenmeli ve yeni yıl için dilediklerimizi, zorlanmadan uygulayabileceğimiz bir planla hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“DİLEK LİSTENİZİ SOMUT HALE GETİRİN”

‘Yeni Yılda Yeni Bir Ben’ atölyesi ile dilek listelerinin somut hale getirilebileceğine dikkat çeken Gürmen, “Eğer sizin de bu sene kesinlikle bunu yapacağım ya da yapmayacağım kararlarınız varsa, gelin bu atölyede beraber yazalım, çizelim. Dilek listemizi gerçekçi ve somut hale getirip, ihtiyaçlarımızı ve olası engellerimizi belirleyelim. Bu atölyenin sonunda da dileklerimizi gerçekleştirme planımızı ve kendimize uygun stratejilerimizi geliştirelim. 2020’ye sadece dileyerek değil, oldurarak; karar vererek değil uygulayarak girelim. Geçmiş senelerden farklı olarak bu sefer dileklerimizi gerçekleştirelim” dedi.

22 Aralık 2019 Pazar günü Swiss Otel'de gerçekleştireceği çalışmada Gürmen, katılımcılarla beraber dileklerini çeşitli uygulamalar ve etkinliklerle planlayacak ve 2020 sonunda dileklerini gerçekleşmiş ve 2021 için neyi nasıl isteyeceklerini bilerek özgüvenleri tam girmeleri için pratikler sunacak. 

 

 

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