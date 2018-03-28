Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

'İnsani Hakları Bildirgesi'nin yazılı olduğu levhalar ve 'güvercin' figürleri söküldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Haklar Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürleri,...

'İnsani Hakları Bildirgesi'nin yazılı olduğu levhalar ve 'güvercin' figürleri söküldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Haklar Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.
Merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı'ndaki 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' maddelerinin yazılı olduğu metal levhalar ve 'barış güvercini' olarak bilinen figürler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden söküldü. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıtın her iki tarafındaki metal levhalar ile güvercin figürlerinin yerinde olmadığını fark etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314