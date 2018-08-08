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İnşaatta merdiven çöktü: 1 işçi öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı inşaatta beton kalıplarını söktüğü merdivenin çökmesiyle altında kalan Mehmet Gündüzeli (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Muratbey Mahallesi, Doğan...

İnşaatta merdiven çöktü: 1 işçi öldü
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı inşaatta beton kalıplarını söktüğü merdivenin çökmesiyle altında kalan Mehmet Gündüzeli (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Muratbey Mahallesi, Doğan Bursalıoğlu Caddesi ile 3532 sokağın kesiştiği noktada bulunan tek katlı bir otopark inşaatında çalışan taşeron işçilerden Mehmet Gündüzeli, bugün saat 08.30 sıralarında, merdivendeki beton kalıplarını sökmeye başladı. Bu sırada 20 basamaklı merdiven bir anda çöktü. Gündüzeli, tonlarca betonunun altında kaldı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis, AKS 110 ve polise bildirdi. AKS 110 ekipleri, üzerindeki betonları kaldırdığı Gündüzeli'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Gündüzeli'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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