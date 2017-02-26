İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler (2)

DÖVEN 2 KİŞİ YAKALANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülerden yola çıkarak dövülen gencin 20 yaşındaki Üveyz Y. olduğunu tespit etti. Adapazarı şehir merkezinde bulunarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Üveyz Y. ifadesinde, binaya girip yapıştırıcı madde soluduğunu, burada bulunan demirleri satmak için aldığını, iki kişinin de yanına gelerek kendisini dövdüklerini söyledi.

Polis Üveyz Z.'yi döven kişilerin 30 yaşındaki Murat B. ve Irak uyruklu 20 yaşındaki Maızar Noorı Sattam Al Hassan olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinde, madde bağımlısı genci hırsızlık yaptığı için dövdüklerini söyledi.

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