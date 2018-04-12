İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, konut inşaatında çalıştıkları sırada, bulundukları iskele çöken 2 işçiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.İlçede Akgedik Mahallesi'nde yaptırılan konutlarda dün saat 16.30 sıralarında kalıp sökümü yapan 2 işçinin üzerinde bulunduğu iskele, bir anda çöktü. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen işçiler İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz (39) yaralandı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan 2 işçiden, durumu ağır olan Boz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı işçi Keydal'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile hastaneye gidip, yaralı işçiyi ziyaret etti. Yaralı işçinin sağlık durumu hakkında Acil Servis Sorumlusu Uzman Dr. Gülden Aktaş'tan bilgi alan Başkan Çerçi, Yunus Boz'un vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Müteahhit firma yetkilisi ve diğer işçilerle de görüşen Başkan Çerçi, vefat eden Yunus Boz'un aynı zamanda akrabası olan işçilere başsağlığı dileklerinde bulundu.Başkan Çerçi, aslen Ordulu olan Yunus Boz'un defnedileceği İstanbul Esenyurt'a naaşını taşıyacak cenaze nakil aracı ile cenazeye katılmak isteyen mesai arkadaşları için otobüs tahsis edileceğini belirtip, "Yunusemre Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Maalesef bizi derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşimiz İbrahim Keydal'ın sağlık durumu iyi. Kolunda ve elinde kırıklar var. Kendisine acil şifalar diliyorum. Umarım bir daha böyle kazalar yaşanmaz" dedi.

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